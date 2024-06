“È finto…”, la concorrente di Pechino Express ha confessato davanti a tutti: finita la trasmissione ha rotto il silenzio

È appena finita la nuova stagione di Pechino Express e proprio una delle concorrenti ha confessato tutto, ecco cosa c’è di vero.

Pechino Express è uno dei reality più amati dagli italiani e ora che è finita l’undicesima edizione sarà difficile trovare un sostituto degno del programma.

Quest’anno a trionfare sono stati “I Pasticceri”, ovvero la coppia formata dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. Proprio il conduttore di Cake Star ha dato prova di essere molto competitivo e alla fine è riuscito a conquistare la vittoria come voleva.

I social si sono fatti sentire subito e gli utenti hanno accusato la coppia di essere presuntuosa e arrogante, ben lontana dallo spirito del programma che voleva essere prima di tutto un percorso spirituale.

Ed ecco che, per non farsi mancare nulla, è arrivata anche la rivelazione di una concorrente del programma che ha spiazzato tutti: la donna ha rotto il silenzio e ora sarà difficile calmare le acque.

Pechino Express delude i fan

Dopo l’annuncio dei vincitori non sono mancati gli attacchi non solo alla coppia, ma anche alla produzione, accusata di non aver fatto nulla per fermare i comportamenti considerati sbagliati dei due Carrara. Secondo molti sarebbe state eliminate subito le coppie migliori e, al contrario, le puntate finali avrebbero visto il trionfo di quelle meno amate.

La delusione che si respira è molta, ma una rivelazione dell’ultimo minuto ha cambiato di nuovo le carte in tavola: una dei concorrenti dell’ultima edizione ha rotto il silenzio e spiegato al pubblico cosa si nasconde davvero dietro le puntate della trasmissione.

Arriva la confessione

A sganciare la bomba su Pechino Express è stata Eleonora Caressa, figlia di Benedetta Parodi e di Fabio Caressa che ha partecipato insieme a lei all’ultima edizione del programma. La coppia ha fin da subito conquistato il cuore dei telespettatori e, anche se alla fine non ha trionfato, è stata sicuramente molto apprezzata dal pubblico. La giovane, in una recente intervista, ha rivelato una caratteristica molto importante del programma: tutto ciò che si vede in televisione è vero e, anzi, c’è anche di più.

Molti telespettatori infatti si sono chiesti se tutto ciò che vedevano non fosse in realtà costruito ad hoc per gli ascolti, ma Eleonora ha spiegato che le discussioni, le difficoltà e le emozioni vissute sono tutte vere. “Quando lo guardavo da casa anche io pensavo “magari qualcosa è finto” ha spiegato la ragazza, rivelando che invece, ora che ha partecipato, può affermare come sia tutto vero e anche più difficile di quel che uno immagina. Insomma, Pechino Express non è certo un programma per chi non si vuole mettere alla prova e chi non vuole rischiare.