Benedetta Rossi, insultata al supermercato le spaccano quello che ha comprato: la violenza ripresa dalle telecamere

Benedetta Rossi presa di mira al supermercato, oltre gli insulti le spaccano anche quello che ha appena acquistato, tutto ripreso.

Brutta situazione per Benedetta Rossi al supermercato: la cuoca tanto amata è stata presa di mira da molti insulti mentre faceva la spesa, e addirittura le hanno tirato addosso dei prodotti.

Le telecamere hanno ripreso tutto, ma la paura comunque rimane: essere aggrediti così in un luogo pubblico non è per niente bello e bisogna cominciare ad avere paura della gente.

Ma chi potrebbe avercela contro Benedetta Rossi? Pare che ai suoi fan non piaccia il suo modo di cucinare e si sono sentiti presi in giro, tanto da chiamarla “bugiarda”.

Da qui ad attaccarla con parole e oggetti però ce ne passa, e infatti ora tutto il web parla di questo episodio increscioso. Incredibile che possano accadere certe cose, eppure è successo sotto gli occhi di tutti.

La cuoca del web

Appassionata alla cucina fin da piccola, Benedetta Rossi non avrebbe mai immaginato che la sua passione sarebbe diventata il suo lavoro. Nel 2009 ha cominciato a pubblicare alcuni video sul canale YouTube col nome dell’agriturismo di famiglia, finché uno di essi non ha superato le 100.000 visualizzazioni e ha cominciato a portarle notorietà. Ci sono comunque voluti altri 6 anni prima che, nel 2015, i video cominciassero a diventare virali.

Da quel momento Benedetta è diventata la cuoca più amata del web. I suoi punti di forza? Le ricette alla portata di tutti, con ingredienti della tradizione, che piacciono a grandi e bambini. A quanto pare qualcuno però non apprezza particolarmente la sua cucina, tanto che la cuoca è rimasta vittima di un episodio di violenza.

Insulti contro Benedetta Rossi, ma…

I fan della cuoca regina del web possono stare tranquilli: Benedetta Rossi è stata insultata, sì, ma solo per scherzo! Il video che circola infatti è stato fatto in collaborazione con Paolo Camilli, noto influencer che realizza spesso questi video divertenti, e questa volta è toccato alla cuoca prendere parte allo scherzo. Il video è una presa in giro nei confronti di chi si arrabbia davvero contro la cuoca se qualche ricetta non riesce perfettamente.

La situazione è ovviamente esagerata per far ridere, ma a quanto pare non è troppo lontana dalla realtà: la cuoca ha infatti commentato il video scrivendo “voi che ridete…ma è tutto vero “, sottintendendo che qualcuno se la prende davvero. In ogni caso, il siparietto ha fatto sorridere tutti e Benedetta è stata la prima a ridere dell’assurdità della situazione. Chissà, forse qualcuno dei suoi follower ora si farà un esame di coscienza e si accorgerà di comportarsi davvero così?