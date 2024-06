“Alcol e droga…”, Ilary Blasi beccata dietro le quinte: in molti hanno notato il dettaglio sconcertante | Che cosa sta facendo?

Ilary Blasi si è concessa qualche giorno al mare con le amiche prima di Battiti Live, ma hanno notato che qualche cosa non andava.

Una delle conduttrici più chiacchierate ed amate del piccolo schermo è sulla bocca di tutti per la sua recente vacanza del tutto spensierata e leggera. Qualche giorno fa Ilary Blasi è stata beccata sull’isola di Ponza a godersi i primi raggi del sole ancora non del tutto estivo e in molti hanno notato un dettaglio che salta praticamente subito all’occhio.

Circondata da sua sorella Melory e dalle loro amiche, forse le vacanze hanno preso una piega inaspettata che nessuno si sarebbe mai immaginato. Le giovani donne non erano da sole e si sono lasciate andare alle novità più inebrianti. Gli utenti del web si sono scatenati in commenti poco lusinghieri per questa novità assurda da parte della Blasi.

In questi giorni diversi rumor riguardanti un sequel del suo docu-film Unica sono girati parecchio e adesso pare proprio che sia arrivata la conferma e proprio dietro le quindi è successo qualche cosa. Ilary girerà un altro documentario che, però, non sarà propriamente il seguito del primo anche se, ovviamente, parlerà della showgirl e della sua vita fuori dal piccolo schermo.

Nel dettaglio, il nuovo docu-film dovrebbe trattare la sua ‘nuova vita’, quella dopo Francesco Totti e la relazione iniziata con Bastian Muller. Una sorta di rinascita per la Blasi che vuole raccontare ai suoi fan avidi e assetati di novità su di lei. Per questa ragione, la conduttrice e le sue accompagnatrici sono state pizzicate in compagnia di un’intera troupe: forse stanno girando alcune scene.

Dettaglio imperdibile

Tuttavia, la troupe televisiva non è il dettaglio che ha più sconcertato le masse ma un’altra scoperta ha scatenato il popolo del web in commenti al vetriolo contro l’ex presentatrice dell’Isola dei Famosi. Molti utenti hanno commentato un post pubblicato dalla pagina Instagram ilary_blasi_fanpage rivelandosi, poi, non tanto fan della donna.

Infatti, gli scatti postati sono stati inondati di pesanti critiche contro il suo corpo e il suo aspetto fisico in generale e l’elemento che più lascia perplessi è che la maggior parte dei commenti velenosi sono stati scritti da altre donne. Ancora oggi dobbiamo leggere e sentire del body shaming fatto da donne contro altre donne: una piaga ancora purulenta e apparentemente inguaribile.

I commenti al vetriolo

Scorrendo tra i commenti pubblicati sul post che mostrano le foto di Ilary Blasi in costume si può leggere di tutto: alcuni affermano che sia troppo “moscia”, altri che sia dimagrita troppo mentre un utente ha scritto: “Alcol e droga rovinano le persone e il loro fisico”, sottintendendo che la Blasi farebbe uso di stupefacenti.

Un diluvio di commenti velenosi e crudeli che hanno investito Ilary e il suo corpo, evidenziando come la pratica del body shaming sia ancora troppo viva tra il popolo italiano. Conoscendo la Blasi, però, probabilmente si farà due risate e passerà oltre anche se dobbiamo ricordarci che non è mai opportuno offendere la sensibilità altrui con commenti inappropriati e non richiesti.