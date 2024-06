Fedez fa sul serio, Garance Authiè arriva a Milano e la famiglia si allarga: presentazione ufficiale con i figli | Cosa penserà Chiara

Fedez sembra ormai fare sul serio, c’è appena stata la presentazione ufficiale con i figli e la famiglia si allarga. Garance Authiè a Milano.

La separazione di Chiara Ferragni e Fedez continua a far discutere, con nuovi dettagli che emergono quotidianamente sulla vita di quella che era una delle coppie più amate e seguite d’Italia. Fedez sembra fare sul serio con la sua nuova compagna, la modella francese Garance Authiè, mentre Chiara sembra non rimanere indietro, frequentando un nuovo interesse amoroso, l’ortopedico Andrea Bisciotti, conosciuto a Forte dei Marmi.

Garance Authiè, sempre più inserita nel giro di amici e familiari di Fedez, è stata paparazzata con lui in atteggiamenti inequivocabilmente romantici dimostrando che la loro relazione si sta consolidando. Recentemente, Fedez ha fatto un ulteriore passo in avanti nella relazione: incredibile come la famiglia si stia allargando così rapidamente.

Le immagini dei paparazzi sono inequivocabili: tra il rapper milanese e la bella modella francese si fa sul serio e presto il rapporto tra Garance e Leone e Vittoria potrebbe diventare davvero molto stretto ed importante. Per non parlare della foto social postata dallo stesso Fedez che mostra l’uomo in compagnia di un nuovo amatissimo membro.

Le cose procedono rapidamente ma la Ferragni non vuole essere da meno e durante alcuni giorni passati a Capri con alcuni suoi amici è stata paparazzata sorridente e sognante. Merito dell’ortopedico trentunenne? Per ora nessuna conferma ufficiale, solo qualche cenno sui suoi profili social. Alla luce di questi cambiamenti così evidenti, il ritorno di fiamma tra i Ferragnez è improbabile.

Il nuovo cane e i paletti di Fedez

Proprio qualche giorno fa, la famiglia di Fedez si è arricchita con l’arrivo di un nuovo arrivato: un cane di nome Silvio, adottato dal rapper. Questo evento segna un ulteriore distacco da Chiara, poiché Fedez aveva dichiarato che non gli era permesso vedere il cane che avevano preso insieme, Paloma, poco prima della separazione. Ci sono già state le presentazioni ufficiali con Silvio, Leone e Vittoria come mostrato dalle storie di Fedez.

Inoltre, nonostante l’artista e la sua fidanzata siano sul binario giusto per debuttare ufficialmente come coppia, non c’è stata alcuna presentazione ufficiale tra i piccoli Leone e Vittora con Garance. Infatti, nel fine settimana trascorso con la compagna, i bimbi erano con i nonni paterni almeno fino a quando, Fedez, congedatosi dalla Authié, si precipitato dai suoi due amori più grandi. Questo potrebbe suggerire che il rapper preferisca procedere con cautela e prendere tempo prima di coinvolgere ulteriormente i suoi figli.

Chiara e Fedez: vita da separati

Fedez, reduce da alcuni problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dalle scene per un po’, sembra ora trovare conforto nelle braccia della giovane e bella Garance. La coppia è stata vista più volte insieme, in atteggiamenti affettuosi, e le foto del weekend tranquillo trascorso con la sua nuova fidanzata dimostrano che il rapper sta cercando di ricostruirsi una vita serena e felice. Adesso sono anche tornati da un bella vacanza in Puglia, dove le foto di lei hanno dimostrato la loro vicinanza anche se sembrava non volessero farlo sapere. Dalle foto postate poco fa dalla ragazza si vede proprio il cena Silvio, a dimostrazione che erano insieme.

Mentre Chiara Ferragni e Fedez proseguono per strade diverse, entrambi sembrano trovare modi per andare avanti e costruirsi nuove vite. Chiara, tra nuovi progetti e possibili storie d’amore, e Fedez, che consolida il suo legame con Garance Authiè e allarga la famiglia con il nuovo cane Silvio. La situazione è sicuramente complessa e articolata, ma sia Chiara che Fedez sembrano determinati a trovare la loro felicità divisi, al di là di ogni incomprensione tra di loro.