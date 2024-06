“Molteplici tradimenti con uomini sposati”, Ilary Blasi ha nascosto la verità fino ad ora: proprio lui l’ha sbugiardata davanti a tutti

Si parla di molteplici tradimenti con uomini anche sposati, questa una nuova verità venuta allo scoperto in queste ore. Cosa risponderà Ilary?

Sono passati sette mesi dall’uscita su Netflix del documentario autobiografico che ha riscosso più successo nell’ultimo anno, Unica di Ilary Blasi.

Adesso, l’ex moglie di Francesco Totti è pronta a lavorare a un secondo documentario sulla sua vita. Si tratterà di un sequel o sarà qualcosa di diverso?

Tra la curiosità generale sono iniziate a trapelare in rete alcune indiscrezioni riguardanti quella che è stata definita la seconda parte di Unica.

Un video da poco diffuso in rete sul profilo Instagram dell’Investigatore social, alias Alessandro Rosica, ha messo in luce la verità sui tradimenti di cui ha parlato Ilary Blasi.

Ilary Blasi torna su Netflix con Unica: cosa si sa finora sul documentario e i motivi per cui è stato criticato sul web

Alessandro Rosica, nato ad Aprilia in provincia di Latina nel 1992, è molto conosciuto tra gli amanti di gossip proprio per i suoi video in cui parla della cronaca rosa. Sul profilo Instagram @Investigatore social official, Rosica fornisce ai fan notizie e scoop sui vip italiani.

Nell’ultimo filmato postato in rete, l’Investigatore social ha criticato apertamente la notizia dell’uscita del secondo documentario sulla vita di Ilary Blasi. Reduce dal successo su Netflix di Unica con milioni di visualizzazioni e dall’autobiografia Che Stupida, Blasy è pronta a lanciare il secondo documentario autobiografico.

Ilary Blasi sta girando il nuovo documentario autobiografico per Netflix: la confessione sui tradimenti scatena la polemica sui social

Il secondo documentario su cui Ilary Blasi sta lavorando non sarà un sequel della docuserie Netflix Unica. Si tratterà piuttosto di un progetto diverso che avrà un altro titolo e che si concentrerà sulla nuova vita con Bastian Muller dopo la separazione da Francesco Totti

Il gossip sui presunti fidanzati di Ilary Blasi sembra non fermarsi mai. Alessandro Rosica ha criticato su Instagram all’account @investigatore social official il progetto e il fatto che Ilary non stia raccontando la verità. Gli utenti del web sono concordi nel ritenere che l’unica cosa vera detta da Blasi riguarda i tradimenti dell’ex marito. l’ex moglie di Totti avrebbe almeno dovuto raccontare “qualche vicenda vera sui suoi amanti potenti in Mediaset“, ma sembra che neanche nel nuovo documentario vi sia traccia.