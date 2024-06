Lutto nel cinema, morta la grandissima attrice volto noto del cinema italiano: il Paese la ricorda e la piange | Icona senza tempo

La grandissima attrice e volto noto del cinema italiano si è spenta a 92 anni, un lutto che colpisce il Paese e il mondo del cinema.

Icona mondiale del cinema degli anni Cinquanta, la donna ha scritto la storia di alcuni dei più grandi successi di sempre come l’indimenticabile La Dolce Vita.

Scomparsa dell’attrice de La Dolce Vita di Fellini, migliaia i messaggi di cordoglio

A 92 anni è deceduta l’attrice francese Anouk Aimée, famosa per aver recitato nel film La Dolce Vita di Federico Fellini al fianco di Marcello Mastroianni.

Anouk Aimée, pseudonimo di Nicole Françoise Florence Dreyfus, nacque a Parigi il 27 aprile del 1932 ed è a Parigi che si è spenta lo scorso martedì 18 giugno. Nel 1980 aveva vinto il premio francese per l’interpretazione femminile al Festival di Cannes per il film Salto nel vuoto di Marco Bellocchio. Una vita piena di successi. Così è stata ricordata dal mondo del cinema.

L’addio alla grande attrice francese Anouk Aimée, protagonista de La Dolce Vita: aveva 92 anni

Anouk Aimée esordì giovanissima nel mondo del cinema a soli 15 anni. Dopo alcune apparizioni minori, si fece notare in Gli amanti di Verona (1949) e in La tenda scarlatta (1953). La sua affermazione ufficiale avvenne a seguito della partecipazione al film diretto da Federico Fellini, La dolce vita del 1960.

Anouk Aimée è stata tra le primi attrici a venire fotografata dai paparazzi soprattutto dopo il successo di La Dolce Vita. Nel 1966 ottenne la consacrazione internazionale con il ruolo da protagonista in Un uomo, una donna di Claude Lelouch, al fianco di Jean-Louis Trintignant e di Pierre Barouh, che fu suo marito fra il 1966 e il 1969. Il film le valse una nomination agli Oscar. La sua carriera decollò con la Nouvelle Vague negli anni Sessanta. Con Fellini, oltre a La Dolce Vita, fu protagonista anche in 8 e 1/2. Ad annunciare la morte dell’attrice sono stati i figli e i nipoti in un post condiviso su Instagram. “Con mia figlia, Galaad, e mia nipote, Mila, abbiamo l’immensa tristezza di annunciarvi la scomparsa della mia mamma, Anouk Aimée“. Così ha scritto sui social la figlia dell’attrice, Manuela Papatakis. Anouk Aimée è stata una vera icona in Italia e in Francia del cinema negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta.