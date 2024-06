Inside Out 2, anche tu ti sei perso la scena post-credit? Ecco cosa devi sapere assolutamente | Spiegazione necessaria

Se ti sei perso la scena post credit del film di animazione Inside Out 2, arriviamo in tuo soccorso perché devi sapere che…

Lo scorso 19 giugno è uscito Inside Out 2, il sequel del primo capitolo uscito nel 2015, che vede come protagonista Riley diventata un’adolescente e in preda alle sue vecchie emozioni insieme a quelle nuove tipiche della pubertà. Infatti, oltre a Gioia, Rabbia, Tristezza, Disgusto e Paura faremo la conoscenza anche di Ansia, Noia, Imbarazzo e Invidia.

Riley dovrà fare i conti con una nuova avventura che le metterà davanti situazioni complicate che le faranno provare forti emozioni nuove e difficili da controllare. Come ben sappiamo, questo genere di film nasconde diverse scene segrete che si possono vedere solo alla fine dei titoli di coda e se te le sei perse, non temere: adesso le scoprirai.

Stiamo parlando al plurale perché in Inside Out 2 ci sono due scene post-credit, una si può vedere pochi secondo dopo la fine del film mentre l’altra devi aspettare la fine dei titoli di coda per scoprirla. Molte volte, inoltre, queste scene non sono molto chiare la prima volta che si vedono quindi una spiegazione è doverosa per entrambe.

La prima scena post-credit mostra uno spezzone di film che completa una parte centrale della storia, ovvero quando Riley torna dal suo campeggio di hockey e cena con i suoi genitori. Sua mamma le chiede com’è andata e lei, nel tipico atteggiamento da adolescente, le risponde con un semplice ‘bene’.

Prima scena post-credit

Nell’esatto istante che Riley risponde in questo modo, entriamo nella mente sia della madre che del padre che reagiscono in maniera diversa. La prima si agita perché non ammette che sua figlia le risponda con soltanto una parola dopo un weekend passato fuori casa, mentre il padre la prende con più tranquillità senza darci troppo peso.

Questa scena ci riporta alla mente gli spezzoni del primo Inside Out, quando potevamo vedere che cosa passava per la testa dei genitori di Riley molto più spesso di quanto non abbiamo fatto nel sequel. Infatti, Inside Out 2 è praticamente del tutto concentrato su Riley e sulle sue nuove emozioni, dando poco spazio a quelle degli altri.

Seconda scena post-credit

Per poter riuscire a scoprire la seconda scena segreta del film, devi aspettare la fine dei titoli di coda. Soltanto quando saranno terminati, puoi vedere la scena speciale che in molti si perdono per poca pazienza e alcuni non capiscono subito perché troppo esaltati dalla fine del film. Per questo motivo, è doverosa una spiegazione chiara e a mente fredda. Nella seconda scena vediamo Gioa ritornare nei meandri della mente di Riley per andare a parlare con il Segreto Oscuro e cercare di farlo venire fuori.

Nel tentativo di farlo scoprire, Gioia gli chiede quel è il segreto di Riley e scopriamo che una volta Riley ha fatto un buco nel tappeto. Vediamo Gioia sospirare con grande sollievo perché credeva che il grande segreto della ragazza riguardasse quella volta in cui ha fatto pipì in piscina. Ricordando quel momento, il Segreto Oscuro si rinchiude nella cassaforte in fretta e furia per non uscire mai più.