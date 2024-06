Netflix, film da vedere stasera: una storia vera talmente assurda che stenterai a crederci | Non manca il colpo di scena agghiacciante

Ti consiglio un film da non perdere su Netflix, una storia che stenterai a credere sia vera da quanto è incredibile e con un finale scioccante e drammatico.

Un viaggio in un mondo lontano, un viaggio che quasi nessuno avrebbe avuto il coraggio di affrontare.

Adrenalina e colpi si scena si combinano in uno dei biopic più visti dagli utenti di Netflix, un film capace di lasciare i telespettatori davanti allo schermo dall’inizio alla fine.

Uscita nelle sale cinematografiche nel 2016 e diretta da James Gray, la pellicola è stata vista da milioni di persone in questi otto anni.

L’immaginario sulle popolazioni meno conosciute dell’America meridionale è cambiato in modo radicale dopo l’uscita del film.

Viaggio alla scoperta delle civiltà meno conosciute dell’America meridionale, il film da non perdere su Netflix

Sienna Miller, Charlie Hunnam e Robert Pattinson sono i protagonisti di uno dei film biografici del momento. Dai produttori di 12 anni schiavo e con la regia di James Gray, Civiltà perduta è uno dei biopic più visti dagli utenti di Netflix.

Intitolato in originale The Lost City of Z, Civiltà perduta racconta la vera storia dell’esploratore britannico Percy Fawcett, impegnato nei primi anni del Novecento nella ricerca dell’antica città perduta di Z in Amazzonia.

Trama, cast e incassi al botteghino di Civiltà perduta: il film biografico sull’esploratore britannico Percy Fawcett

Civiltà perduta è un film di genere azione, avventura, biografico, uscito nelle sale statunitensi nel 2016. Sconsigliato a un pubblico di età inferiore ai 13 anni o ai 18 anni a seconda del Paese in cui è stato trasmesso, il film ha incassato nelle prime sei settimane di programmazione 626 mila euro e 196 mila euro nel primo weekend. Costato 30 milioni di dollari, la pellicola non è stata un successo al botteghino incassando solamente 19 milioni di dollari.

Civiltà perduta segue le vicende dell‘esploratore britannico Percy Fawcett, interpretato da Charlie Hunnam. Nelle sue ricerche della città perduta di Z in Amazzonia, il colonnello RFawcett è affiancato dall’esperto della foresta pluviale amazzonica, il Caporale Henry Costin (interpretato da Robert Pattinson). La scoperta nel mezzo della giungla di frammenti di ceramica e di piccole statue prodotte con tecniche molto avanzate convincono Fawcett dell’esistenza di una civiltà perduta in Amazzonia. La sete di conoscenza e il desiderio di essere ricordato come colui che ha scoperto una città dimenticata lo porteranno in un viaggio ventennale, che lo terrà lontano dalla moglie Nina (interpretata da Sienna Miller) e dai figli (il maggiore interpretato da Tom Holland). Il finale del film, inaspettato e drammatico, lascia come unica certezza la scomparsa di Fawcett nel fitto della foresta amazzonica. Tra le centinaia di serie tv su Netflix da vedere vi è sicuramente il film biografico di James Gray.