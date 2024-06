Netflix luglio, tutte le novità imperdibili e alcuni titoli clamorosi: segnati queste date | Un mese caldissimo

A luglio Netflix sembra voler dare il meglio di sé, tra serie imperdibili e alcuni titoli clamorosi che si aspettavano da tempo. Un mese hot.

Sia che ami il grande cinema o le serie televisive che ti tengono incollato allo schermo e ti ‘costringono’ a guardare un episodio dietro l’altro come fossero ciliegie, non temere: la piattaforma streaming di Netflix ha in serbo delle novità in uscita a luglio che non puoi perderti. Quindi, organizza il tuo tempo libero in base alle uscite dei titoli più attesi e goditi lo spettacolo che Netflix ti offre.

Nel catalogo di luglio, così come accade sempre, Netflix propone titoli che rispondono ai gusti di ogni utente e ci sono novità succulente per chiunque. Se sei un amante dei film polizieschi con qualche sfumatura comica, non puoi perderti Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, mentre se ami il grande cinema hollywoodiano Babylon è quello che fa per te.

Se sei un appassionato di fantasy e adori immergerti in mondi antichi e mitologici, non puoi perderti la nuova stagione di Vikings: Valhalla. Se, invece, ti appassionano le storie crime e noir sintonizzati sull’ottava stagione di Elite che, tra l’altro, è anche l’ultima di questa spettacolare serie televisiva.

La prima data che devi segnarti sul calendario è il 3 luglio, giorno in cui arriverà su Netflix Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F. Eddie Murphy ritorna nei panni dell’investigatore Axel Foley dopo che la vita di sua figlia è stata minacciata dal nemico. Alleandosi con nuovi partner e ritrovando quelli vecchi, Axel metterà in atto il suo piano senza dimenticarsi del suo umorismo nero.

Hollywood a casa propria

Non vedi l’ora di immergerti nella pomposità e nello sforzo di Hollywood? Non prendere impegni per il 21 luglio perché sbarcherà su Netflix Babylon, diretto da Damien Chazelle e con un cast di attori a dir poco brillante (Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire ed Emma Stone, per citarne alcuni). Ambientato nella Los Angeles degli anni ’20, Babylon racconta la storia del cinema e degli attori a cavalli tra i film muti e quelli sonori.

Passando dal grande schermo alle serie tv, l’11 luglio esce la terza stagione di Vikings: Valhalla e potrai ritornare nella mitologia norrena dopo un secolo dagli episodi raccontati in Vikings. La nuova stagione si focalizzerà sui vichinghi più importanti di sempre come, ad esempio, l’esploratore Leif Eriksson, sua sorella Freydis e il Principe del Nord Harald Sigurdsson.

Tensione palpabile

Puntando su toni più seri e tesi, dal 26 luglio è disponibile l’ottava stagione di Elite su Netflix, l’ultima della serie tv diretta da Ramón Salazar e Dani de la Orden. Elite racconta della storia di tre adolescenti della classe operaia che riescono ad entrare in una scuola privata ma il loro sogno diventa presto un incubo quando le tensioni tra loro e gli studenti benestanti si fanno sempre più pericolose.

Se non riesci a fare a meno della tensione e dei film thriller pieni zeppi di misteri, non puoi perderti La ragazza della palude. Dal 9 luglio sarà disponibile su Netflix e potrai scoprire che l’indagine legata alla protagonista, diventata la principale sospettata di un omicidio, non è assolutamente come può sembrare. Netflix ci farà sudare freddo nel mese più caldo dell’anno, quindi organizzati e goditi lo spettacolo.