Pechino Express, in gara i due allievi di Amici pronti a sfidarsi di nuovo: sono legati da un sentimento | Adesso esce tutto allo scoperto

Nella prossima edizione di Pechino Express sembra che ci saranno i due allievi di Amici, quello che non tutti sanno è che a legarli c’è…

La prossima edizione di Pechino Express promette di essere una delle più entusiasmanti di sempre, grazie alla partecipazione di due ex allievi della celebre scuola di Amici di Maria De Filippi.

Questa notizia ha scatenato un’ondata di curiosità e entusiasmo tra i fan dei due programmi, impazienti di vedere come se la caveranno in questa nuova e avventurosa sfida.

Ma ciò che molti non sanno è che i due concorrenti hanno un legame speciale che va oltre la loro esperienza nel talent show di Canale 5. I due protagonisti in questione sono entrambi amati dal pubblico per il loro talento e il loro carisma.

Questa amicizia è cresciuta nel tempo, diventando una solida base di supporto reciproco. Quello che non tutti sanno è che a legare i due c’è qualcos’altro. La complicità e l’intesa tra i due ex allievi di Amici potrebbero rivelarsi decisive per affrontare al meglio le difficoltà del viaggio. Ma cosa li lega?

Pechino Express 2024: LDA e Aka7even tra i papabili concorrenti?

La prossima stagione di Pechino Express promette scintille e avventure mozzafiato, e già iniziano a circolare i primi rumors sui possibili partecipanti. Tra i nomi che emergono con sempre maggiore insistenza, spiccano quelli di LDA e Aka7even, due ex allievi del talent show “Amici di Maria De Filippi”. LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, figlio del celebre cantautore Gigi D’Alessio, e Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, sono stati già accostati al reality lo scorso anno.

Allora, tuttavia, qualcosa andò storto all’ultimo minuto, impedendo ai due giovani talenti di prendere parte al programma. Ora, però, le voci di un loro coinvolgimento sembrano farsi sempre più insistenti. Partecipare a Pechino Express rappresenterebbe per LDA e Aka7even un’opportunità unica di mettersi alla prova in un contesto completamente diverso da quello a cui sono abituati. Il programma, noto per le sue sfide estreme e per i percorsi avventurosi in terre lontane, richiede infatti non solo resistenza fisica ma anche grande spirito di adattamento e capacità di lavorare in team. Ma loro condividono ben altro di una forte sintonia!

Un’amicizia e una passione condivisa

Oltre a condividere un passato nelle aule di “Amici”, sebbene in edizioni diverse, LDA e Aka7even sono legati da una profonda amicizia e da una passione comune: la musica. Entrambi hanno saputo conquistare il pubblico grazie al loro talento e alla loro dedizione, costruendosi una carriera di successo nel panorama musicale italiano.

Ma la loro complicità non si ferma alla sfera professionale. I due cantanti sono infatti fidanzati con due gemelle napoletane, Miriam e Francesca Galluccio. LDA è innamorato della 21enne Miriam Galluccio, mentre Aka7even fa coppia con Francesca Galluccio. Questa curiosa coincidenza aggiunge un ulteriore livello di interesse alla loro possibile partecipazione a Pechino Express.