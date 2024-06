“Un uomo di me*da”, Fabrizio Corona preso a insulti davanti a tutti: lo ha denunciato per truffa | Testimonianze aberranti

Una situazione davvero scomoda quella di Fabrizio Corona che oltre a essersi preso gli insulti è stato tacciato di truffa con le testimonianze.

Fabrizio Corona, ex “re dei paparazzi” e personaggio controverso del panorama mediatico italiano, si trova nuovamente al centro di un turbinio di polemiche e accuse. Recentemente, Corona ha dovuto affrontare una situazione particolarmente scomoda, dove non solo è stato bersagliato da insulti, ma è anche stato tacciato di truffa con testimonianze che gettano ulteriori ombre sulla sua figura già discussa.

La figura di Fabrizio Corona è sempre stata polarizzante: ammirato da alcuni per la sua audacia e carisma, ma criticato da molti per i suoi metodi e il suo comportamento spesso sopra le righe. Negli ultimi tempi, la tensione nei suoi confronti sembra aver raggiunto un nuovo apice. Sui social media, in particolare, Corona è stato bersagliato da una pioggia di insulti.

Questi attacchi verbali sembrano riflettere un sentimento diffuso di frustrazione e rabbia nei confronti di un uomo che, agli occhi di molti, ha spesso superato il limite del lecito. Ma non sono solo gli insulti a creare problemi per Corona. Le accuse di truffa che gli sono state mosse potrebbero avere conseguenze ben più serie.

Diverse testimonianze sono emerse. Questa ennesima bufera potrebbe avere ripercussioni significative sulla carriera e sulla vita personale di Fabrizio Corona. Tuttavia, come spesso accade con personaggi così controversi, è difficile prevedere con certezza quale sarà l’esito finale di questa vicenda.

Fabrizio Corona e il sistema di guadagno online: La denuncia di Alessandro Rosica e le accuse di truffa

Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche, questa volta per la promozione di un sistema di guadagno online su Instagram, che promette facili e consistenti introiti mensili (da 3mila a 10mila euro) con poche ore di lavoro al giorno. Il metodo, legato a Jimmy Cenedella, si è rivelato essere una truffa per molti dei partecipanti, causando una reazione furiosa da parte di Alessandro Rosica.

Alessandro Rosica non ha risparmiato parole dure per Fabrizio Corona. Utilizzando Instagram come piattaforma per la sua denuncia, Rosica ha descritto Corona in termini estremamente severi: “è una latrina e tutto ciò che tocca diventa merda”. Rosica ha criticato duramente non solo il sistema di guadagno online promosso da Corona, ma anche il giornale di Corona, che ha definito come un covo di “pregiudicati”.

Il sistema di guadagno online

Il sistema promosso da Corona prevede un metodo di guadagno da casa senza necessità di competenze specifiche. Alla base dell’offerta c’è Jimmy Cenedella, già collaboratore di Corona, che attraverso diverse società propone un corso per venditori online finanziato con prestiti. I costi dei corsi variano da 500 a 3mila euro. Molte persone hanno affermato di essere state truffate da questo sistema. Le testimonianze raccontano di pressioni psicologiche subite per convincere i partecipanti ad acquistare i corsi a prezzi gonfiati.

Le vittime denunciano di aver investito ingenti somme di denaro senza ottenere i guadagni promessi. Inoltre, il sistema sembra essere strutturato come uno schema piramidale: solo chi si trova ai vertici ottiene profitti, mentre i nuovi partecipanti sono costretti a vendere corsi ad altri per rientrare dei costi sostenuti, creando un circolo vizioso e insostenibile. Le difficoltà nel reperire informazioni concrete sul sistema di Cenedella e le numerose testimonianze di chi si sente truffato stanno facendo emergere sempre più crepe in questa struttura. Le persone che si sono affidate a questo metodo si sono trovate con debiti e nessuna reale possibilità di guadagno, mettendo in evidenza la natura fraudolenta del sistema.