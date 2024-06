Clio Make Up, matrimonio al capolinea: arriva la conferma dopo i sospetti | Un brutto colpo

Arriva la conferma in diretta della fine del matrimonio tra Clio Make Up e il marito Claudio Midolo, dopo gli indizi la triste notizia.

Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, è una truccatrice, youtuber e imprenditrice italiana tra le più conosciute sia in Italia che all’estero.

Dal 2008, con l’apertura del suo canale YouTube, Clio ha iniziato a riscuotere sempre più successi fino ad arrivare ad ottenere con il suo canale oltre dieci milioni di followers.

Nonostante sia abbastanza riservata sulla sua vita privata, spesso Clio è stata al centro di notizie di gossip. Proprio ultimamente, la youtuber è stata criticata dagli haters per via di un intervento chirurgico.

In un video da poco postato in rete di una puntata di Radio Marte, due noti speaker radiofonici hanno avanzato delle ipotesi circa la rottura tra Clio e il marito Claudio Midolo con cui è sposata da diversi anni.

La vita privata di Clio Zammatteo tra figlie e marito: le indiscrezioni emerse in una puntata di Radio Marte

Clio Zammatteo, nata a Belluno il 15 novembre del 1982, si è diplomata al liceo artistico di Belluno nel 2004. Dopo il diploma, ha frequentato a Milano un corso di video design presso l’Istituto Europeo di Design per poi trasferirsi a New York. Negli USA ha frequentato la scuola professionale per truccatori Make Up Designory. Il 26 luglio 2008, Clio ha aperto il proprio canale YouTube ClioMakeUp, riscuotendo sin da subito grande popolarità.

Per oltre dieci anni, Clio ha vissuto a New York sia prima sia dopo il matrimonio con Claudio Midolo, un game designer italiano. La youtuber ha anche ottenuto la cittadinanza statunitense e negli Stati Uniti ha dato alla lice due figlie. La primogenita, Grace Cloe Midolo, è nata il 29 luglio 2017; la seconda figlia, Joy Claire Midolo, è nata il 22 aprile 2020. Nel settembre dello stesso anno, la famiglia è rientrata in Italia. Eppure, questa vita apparentemente perfetta nasconderebbe, secondo gli speaker di Radio Marte, alcuni problemi.

La presunta rottura tra Clio e il marito: in diretta su Radio Marte, gli speaker parlano della vita famigliare della nota youtuber

Nella puntata di Gente di Marte, Radio Marte, di pochi giorni fa, la speaker specializzata nel gossip Deianira Marzano ha parlato di Clio Makeup sostenendo, insieme al collega, di avere informazioni sulla vita sentimentale della youtuber.

Dopo aver a lungo parlato dei presunti nuovi amori di Sophie Codegoni, i due speaker radiofonici hanno infatti avanzato alcune ipotesi su Clio. Deianira, in particolare, ha sostenuto che dato che Clio e il marito non condividono più loro fotografie insieme starebbero attraversando un periodo di difficoltà che li porterà alla separazione.