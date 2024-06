“Invidiosi e frustrati”, la mamma di Fedez rompe il silenzio e sbotta: frecciatina poco celata nelle parole | Non sopporta più…

Annamaria, la mamma di Fedez rompe il silenzio e non le manda a dire, la frecciatina celata nelle sue parole arriva come uno schiaffo.

La vita di tutte le celebrità del mondo dello spettacolo sembra passare ormai solo dai social network. Tramite i social anche i famigliari di personalità importanti condividono notizie che si rivelano dei veri e propri scoop. Tramite i social, poi, attori, cantanti e influencer accusano o rispondono alle accuse.

Questo è il caso della madre del cantante Fedez, Tatiana Berrinzaghi conosciuta da tutti con il nome di Annamaria. In queste ore la donna ha rivolto sul proprio profilo Instagram un messaggio molto preciso riguardante il figlio.

Dopo le accuse che sono state rivolte a Fedez negli ultimi mesi e dopo tutto quello che è accaduto a seguito della separazione da Chiara Ferragni, sempre più persone hanno attaccato il cantante.

Annamaria, adesso, interviene in difesa del figlio in un post condiviso sui social.

Il post su Instagram condiviso dalla madre di Fedez: le parole di Annamaria sono state molto chiare

Da ormai sei mesi i nomi di Fedez e Chiara Ferragni sono al centro del dibattito pubblico. Il rapper e l’influencer già facevano parlare di loro prima della separazione e dell‘inchiesta sul caso Pandoro. Adesso, però, con le voci di gossip sui nuovi amori del rapper l’attenzione mediatica sulla coppia è aumentata. In particolare su Fedez. Dopo il post della modella francese Garance Authiè e le Instagram stories di Fedez in Puglia, ormai non ci sono più dubbi sulla relazione tra i due. Il weekend tra i due ha suscitato aspre critiche sui social.

Deianira Marzano, l’esperta di gossip, ha commentato in queste ore un post condiviso dalla madre del cantante. Tatiana avrebbe infatti diffuso un messaggio dicendo che le accuse rivolte al figlio sono solo frutto della gelosia e dell’invidia. Ma a chi si riferirebbe la donna? Intanto, sui social sembrano continuare le frecciatine che Ferrragni indirizza all’ex marito. L’influencer sembra aver fatto riferimento a finte opere di beneficienza di cui Fedez si è reso protagonista.

Le “frecciatine” di Chiara Ferragni e il post della madre di Fedez, esplode il gossip

Fedez non solo ha fatto parlare di sé dopo la rissa in cui è rimasto ferito Cristiano Iovino, ma anche per le sue uscite in discoteca insieme a giovani donne. Chiara Ferragni, in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta, ha condiviso su TikTok un video aggiungendo come commento la frase “ora sono libera di essere me stessa”. L’influencer, dalla rottura con Fedez, ha iniziato a condividere messaggi in cui dice di aver attraversato momenti difficili, ma grazie all’affetto dei suoi fan sta tornando ad essere se stessa. Le “frecciatine” che Chiara sembra rivolgere al cantante non passano di certo inosservate.

In particolare, sembra che alcuni commenti riguardino il coinvolgimento di Fedez in opere benefiche fittizie. A porre l’attenzione era già stata Selvaggia Lucarelli, ma ora anche alcuni programmi della Rai stanno approfondendo la notizia. Alle accuse sembra rispondere la madre di Fedez, con le sue stories su Instagram, difendendo il figlio da chi lo attacca solo perché invidioso.