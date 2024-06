Francesco Totti, rientro d’urgenza in Italia: si tratta di suo figlio e lo hanno avvertito subito | Saltato su un aereo dal Messico

Francesco Totti è dovuto tornare con urgenza dal Messico dopo essere stato avvisato dei quello che stava succedendo.

I figli rappresentano una fonte di gioia ma anche di costante preoccupazione per i genitori.

Che si tratti di personalità del mondo del cinema, della musica o dello sport o di semplici impiegati e persone comuni, non appena accade qualcosa che riguarda i figli, i genitori lasciano i loro impegni per raggiungerli.

E così ha fatto anche Francesco Totti, l’ex calciatore della Roma.

Proprio in queste ore sta circolando una notizia riguardante il figlio di Totti. Il calciatore avrebbe interrotto all’improvviso il suo viaggio in Messico per fare rientro in Italia subito dopo essere venuto a conoscenza, secondo le indiscrezioni, di un’importante novità.

Il nuovo scoop sta già facendo il giro del web. Partito da un’indiscrezione di Nuovo TV, che ha pubblicato una serie di foto, lo scoop del momento riguarda il figlio di Francesco Totti.

Stando a quanto emerso in queste ore, l’ex capitano della Roma avrebbe interrotto il suo viaggio lasciando il Messico per fare ritorno immediatamente in Italia. Ma in che modo il cambio di programma riguarderebbe il figlio di Totti?

Francesco Totti, nato a Roma nel 1976, si è sposato nel 2005 con la showgirl Ilary Blasi. Nello stessi anno la coppia ha avuto il primo figlio Cristian e due anni dopo, nel 2007, la seconda figlia Chanel. Nel 2016 è nata la terza figlia, Isabel. Nel 2022 la coppia si è separata. Da allora Totti è legato a Noemi Bocchi. Nata nel 1984 e laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, Noemi è stata sposata per undici anni con Mario Caucci, con il quale ha avuto due figli, una bambina (oggi di dodici anni) e un bambino (oggi di dieci anni).

Secondo lo scoop del settimanale Nuovo Tv, Noemi sarebbe in attesa del primo figlio con Francesco Totti. Il settimanale ha diffuso alcune fotografie della compagna del calciatore commentando una possibile gravidanza della donna. Il gossip è subito esploso e in molti pensano che Totti stia per diventare padre per la quarta volta. Il rientro improvviso in Italia del calciatore sarebbe proprio dovuto alla notizia. Non è la prima volta che circolano notizie sui figli di Francesco Totti. Questa volta sarà vero?