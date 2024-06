Paola Perego, costole rotte e corsa in ospedale dopo l’incidente gravissimo: salva la pelle per un pelo | Condizioni disperate

Paola Perego è disperata, un tremendo incidente e la corsa in ospedale con costole fratturate e non solo. Questo lo scenario delle condizioni.

Costole rotte e corsa in ospedale. A dare la notizia del grave incidente è stata la stessa Paola Perego.

La conduttrice e imprenditrice italiana, volto noto della televisione, ha raccontato di un fatto alquanto spiacevole accaduto pochi giorni fa.

La preoccupazione da parte dei telespettatori è stata subito riversata nei messaggi inviati sui social.

L’incidente avrebbe potuto avere risvolti molto negativi, ma la fortuna ha compensato la dose di sfortuna. Di seguito forniremo i dettagli di ciò che è accaduto.

Grave incidente per Paola Perego: la corsa in ospedale fa preoccupare i telespettatori

Paola Perego, nata a Monza nell’aprile del 1966, è una conduttrice televisiva, imprenditrice ed ex modella italiana. Trasferitasi a Milano per lavorare come modella, esordisce nel mondo dello spettacolo a soli sedici anni. Il debutto televisivo arriva nel 1983 con Il Guazzabuglio. L’anno successivo passa alla Fininvest ed esordisce su Italia 1 al fianco di Marco Columbro alla guida del gioco a quiz Autostop. I successi continuano, tanto che nel 1997 diventa uno dei volti più presenti di Mediaset sostituendo Rita dalla Chiesa alla conduzione di Forum.

Dal 2003 passa alla Rai, per tornare in Mediaset due anni dopo. Dal 2010 a oggi, Paola è di nuovo una delle figure più presenti in Rai. Accanto ai successi nella vita lavorativa, Paola Perego ha avuto successi nella vita privata, con la nascita di due figli. Dal 2001 la conduttrice è legata all’agente Lucio Presta, con il quale si è sposata nel settembre del 2011. Proprio sul marito è circolata in questi giorni una notizia che ha sconvolto i fan. L’incidente è stato molto grave.

L’incidente del marito di Paola Perego, Lucio Presta: frattura multipla alle costole dopo la caduta dal tarttore

Lucio Presta, l’ex manager di Amadeus con il quale ha lavorato fino a poco prima di febbraio 2024, ha avuto un grave incidente mentre era alla guida di un trattore, nella sua proprietà in Sabina nel Lazio. Il veicolo si è ribaltato e per forruna Presta non è rimasto schiacciato dal pesante mezzo. «Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni», racconta l’uomo a Novella2000. L’agente televisivo ha riportato fratture alle costole e la lesione a una spalla.

Paola Perego ha fatto sapere che il marito è ora in convalescenza. La conduttrice, reduce da un importante intervento per una nefrectomia parziale, ha raccontato che non è stato un buon momento, ma adesso la situazione è in via di miglioramento. La notizia riguardante Paola Perego ha fatto preoccupare i telespettatori.