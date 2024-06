Rose Villain, “Lei è molto libertina ma…” l’esclusiva bollente: la verità sul tradimento con Nicolò De Devitiis | La bordata del marito di lei

Arriva un’esclusiva bollente su Rose Villain e il presunto flirt con Nicolò De Devitiis, ecco perché c’è di mezzo anche suo marito. Una bella bordata.

L’estate del 2024 si preannuncia rovente, non solo per le temperature elevate ma anche per le ultime notizie di gossip che stanno infiammando il mondo dello spettacolo italiano. Al centro dell’attenzione c’è Rose Villain.

Le voci su un suo presunto flirt con Nicolò De Devitiis, il famoso inviato de Le Iene, stanno facendo il giro del web, e qualcuno dall’interno del mondo dello spettacolo ha deciso di parlare, alimentando ulteriormente il fuoco della curiosità.

Un insider ha rivelato dettagli scottanti che hanno gettato nuova luce su questa vicenda. Il triangolo amoroso tra Rose Villain, Nicolò De Devitiis e il marito della cantante sta catalizzando l’attenzione dei media e del pubblico.

In molti si chiedono se ci sia davvero del tenero tra Rose e Nicolò o se si tratti solo di pettegolezzi infondati. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che la persona che ha rivelato le informazioni le ha spiattellate sui social.

Rumors e reality: Nicolò De Devitiis e Rose Villain nel mirino del gossip

Secondo le voci, dunque, la presunta relazione tra Rose Villain E De Devitiis sarebbe stata la causa della recente rottura tra De Devitiis e la sua storica fidanzata, Veronica Ruggeri, anch’essa parte del cast di Le Iene. A dare fuoco alle polveri è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni secondo cui De Devitiis e Rose Villain sarebbero stati visti insieme a Roma.

Questi avvistamenti hanno subito alimentato le chiacchiere, gettando ombre sulla fedeltà di De Devitiis e sulle motivazioni dietro la fine della sua relazione con Ruggeri. Come spesso accade nel mondo del gossip, la verità potrebbe trovarsi a metà strada, oppure potrebbe emergere con il tempo attraverso nuove rivelazioni. Veronica Ruggeri, dal canto suo, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo la fine della sua relazione con De Devitiis, mantenendo un certo riserbo sulla questione. Ma non è finita qui.

Tutta la verità

Tuttavia, Alessandro Rosica, un altro noto commentatore del mondo dello spettacolo, ha fornito una versione differente della storia attraverso le sue storie sui social media. Rosica ha sostenuto che, nonostante Rose Villain sia sempre stata percepita come una persona “libertina” e, sebbene De Devitiis abbia mostrato interesse verso di lei, tra i due non sarebbe successo nulla. Inoltre, ha sottolineato che Rose Villain è felicemente sposata con il produttore discografico Sixpm, il cui vero nome è Andrea Ferrara.

Rosica ha anche aggiunto un tocco di ironia alle sue affermazioni, suggerendo che Ferrara, più che preoccuparsi delle presunte avance a sua moglie, sarebbe completamente assorto nel suo lavoro di produttore, focalizzandosi solo sulla carriera musicale di Rose Villain e sui suoi “featuring”. La situazione, quindi, sembra essere ben più complessa di quanto inizialmente riportato. Da un lato, le segnalazioni di Venza hanno acceso i riflettori su un possibile intreccio sentimentale tra De Devitiis e Rose Villain, dall’altro, le dichiarazioni di Rosica ridimensionano il tutto, sottolineando la stabilità del matrimonio di Rose Villain e la mancanza di una vera relazione con De Devitiis.