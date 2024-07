Heather Parisi, è arrivata la reazione furibonda: anche la figlia maggiore si congratula con la sorella per la gravidanza | Quello che c’è dietro…

Heather Parisi: la sfuriata arriva solo ora, anche la primogenita si è congratulata per la gravidanza della sorella. Quello che c’è dietro…

In questi ultimi giorni non si parla d’altro che di matrimoni estivi e famiglie che si allargano e tra queste c’è anche la coppia Ultimo-Jacqueline Luna Di Giacomo. Il cantante e la figlia dell’ex ballerina Heather Parisi stanno insieme da circa tre anni e, alla fine, hanno deciso di fare il grande passo.

Di recente, infatti, la coppia ha annunciato pubblicamente di stare aspettando il loro primogenito. Una notizia che ha mandato in brodo di giuggiole i fan sia della ragazza che del ragazzo e i commenti sui social non sono di certo mancati. I loro follower non vedono l’ora di conoscere il neonato e augurano alla coppia il meglio per la loro famiglia in crescita.

Pochi giorni fa, anche la sorella maggiore di Jacqueline si è congratulata con lei per la sua gravidanza e lo ha fatto tramite i social media. Rebecca Manetti è colma di felicità e non vede l’ora di diventare zia e di accogliere il suo nipotino in famiglia. Il rapporto tra le due sorelle è ottimo, a differenza di quello tra la Parisi e Jacqueline.

È risaputo ormai che tra mamma e figlia non corre buon sangue da diverso tempo e adesso che Jacqueline Luna sta per diventare madre, i fan dell’ex ballerina si aspettano una mossa verso la figlia. La reazione di Heather è decisamente furibonda ed è saltata fuori proprio ora, quando tutti si aspettavano un comportamento diverso.

La reazione di Heather Parisi

Di solito quando una figlia annuncia la sua gravidanza, una delle prime persone ha commuoversi e a congratularsi con lei è la madre. Nel caso di Jacqueline, però, non è andata proprio così anzi: possiamo dire che il risultato è stato praticamente l’opposto. La Parisi non ha espresso nessun commento riguardante la gravidanza della figlia, facendo scatenare il web in commenti poco decorosi.

Inoltre, durante un’intervista di Belve Heather Parisi aveva risposto a Francesca Fagnani che non conosceva nessun Ultimo. Poco dopo, il web l’ha inondata di commenti negativi e insulti e l’ex ballerina si è giustificata dicendo che non ha mai commentato la sua vita privata, quindi si è astenuta a farlo anche riguardo quella di sua figlia.

Perché Heather e Jacqueline sono distanti

Il popolo del web non ha mai smesso di inveire contro Heather Parisi a causa della scelta di quest’ultima di non commentare il lieto evento annunciato dalla figlia Jacqueline. La Parisi non ha mai sopportato l’utilizzo dei social per mostrare il suo quotidiano e non inizierà di certo adesso, anche se sua figlia è incinta.

Quello che c’è dietro a questa rottura tra madre e figlia ancora non lo sa nessuno ma in molti sperano che una nuova vita possa portare pace in famiglia e permetta a Heather e Jacqueline di appianare le divergenze tra loro. D’altronde, la figlia sta per diventare mamma e la madre nonna quindi, forse, questo cambio di ruoli familiari potrebbe riavvicinare la Parisi e la Di Giacomo.