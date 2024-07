Addio Baggio, il mondo dello sport è in lutto dopo la tragica notizia: non c’è stato nulla da fare | I soccorsi hanno confermato il decesso

Un addio che spezza il cuore, addio Baggio la tragica notizia arriva come un tornado. I soccorsi hanno solo potuto confermare il decesso.

Il mondo dello sport piange la morte di Baggio. Un incidente stradale lo ha stappato alla vita proprio in queste ore.

Nello scontro automobilistico è rimasta coinvolta anche la moglie dell’uomo, ora ricoverata in prognosi riservata.

Migliaia i messaggi di cordoglio rivolti ai famigliari e soprattutto ai figli di Baggio.

I ragazzi, che non erano fortunatamente insieme ai genitori durante il terribile dramma, al momento dell’incidente si trovavano a casa.

Deceduto in un incidente Baggio: i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia

Sulla strada per raggiungere Luxor, in Egitto, è deceduto Davide Baggio, l’organizzatore della «Maratonina» di Cittadella. Responsabile dal 2011 delle risorse umane alla Orv Manufacturing, con sede a Carmignano di Brenta, Baggio dedicava il tempo libero agli sport.

Appassionato di ogni genere di sport, l’uomo era noto per essere l’organizzatore della competizione di corsa di Cittadella. Lo scorso maggio aveva partecipato alla gara di Jesolo, la Iroman 70,3.

Mondo dello sport in lutto per la tragica dipartita di Davide Baggio, vittima di un incidente automobilistico

L’incidente stradale di sabato 29 giugno è costato la vita a Davide Baggio. Originario di Cusinati di Tezze e residente a Cittadella insieme alla moglie e ai figli, il cinquantaseienne si trovava in Egitto per trascorrere una vacanza nella località turistica di Hurghada sul Mar Rosso. Davide e la moglie Chiara Tombolato avevano organizzato per la giornata di sabato un’escursione a Luxor. Il pullman da loro pagato per l’escursione non avrebbe avuto, per un errore, due posti aggiuntivi. Davide e Chiara si sarebbero quindi rivolti a un servizio provato, un van con autista.

Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso. Finora è emerso che durante il viaggio Chiara sedeva a fianco al guidatore, mentre Davide era seduto sul sedile posteriore. Dalle prime ricostruzioni lo scoppio improvviso di uno dei pneumatici dell’auto avrebbe determinato la perdita di controllo del mezzo, finito contro il guardrail. Davide è deceduto sul colpo, mentre Chiara è rimasta gravemente ferita. Trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso, la donna è ora ricoverata al El Gouna Hospital di Hurghada. L’autista del mezzo è rimasto invece illeso. Il dolore straziante per la morte prematura di Davide Baggio ha sconvolto un’intera comunità.