Filippo Bisciglia, clamoroso sarà lui ad andare al prossimo falò di confronto: grossi problemi con la fidanzata | Ecco cosa sta succedendo

Soffiata clamorosa, sarà proprio Filippo Bisciglia a dover andare al prossimo falò di confronto, emergono i problemi con la fidanzata.

Filippo Bisciglia è tornato alla conduzione di Temptation Island: iniziato lo scorso 27 giugno, il programma sta già registrando un picco di ascolti.

I telespettatori sono curiosi di sapere quali coppie resisteranno e quali invece finiranno, e non vedono l’ora di approfondire le dinamiche che hanno portato gli amanti a scegliere l’isola come luogo di confronto.

A quanto pare le coppie in gara non saranno le uniche a ritrovarsi di fronte al falò: anche Filippo Bisciglia è a rischio, sebbene sia lui al timone del programma. Ma le sorprese sono dietro l’angolo.

Cosa è accaduto a Filippo e alla sua compagna? I telespettatori ora hanno spostato la loro attenzione su questa coppia famosissima che ha oscurato gli altri. Ecco cosa potrebbe accadere.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Chi segue il conduttore da un po’ sa che è fidanzato con Pamela Camassa, modella e showgirl italiana che nel 2002 ha rappresentato l’Italia a Miss Mondo. È stata anche valletta per Carlo Conti ne I Raccomandati e ha partecipato a Ballando con le stelle insieme ad Angelo Madonia, classificandosi al secondo posto. Con il suo compagno ha partecipato nel 2019 alla prima edizione Amici Celebrities e i due hanno trionfato sulle altre coppie.

Sembra che tra i due sia tutto rose e fiori, ma a quanto pare le cose sono un po’ più complicate di come si può pensare: Bisciglia sarebbe sul punto di affrontare il falò con la sua compagna. Nessuno sa come andrà a finire e tutti sono curiosissimi di scoprire cosa sta succedendo tra i due.

Il conduttore al falò?

Filippo Bisciglia rischia davvero il falò? Pare di sì, almeno secondo un video che sta circolando da giorni su X e che tanti utenti hanno ripostato. Secondo Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, Bisciglia avrebbe problemi con la sua compagna e ben presto potrebbe finire lui al falò a mettere nero su bianco ciò che li tormenta. Non è chiaro a quali problemi faccia riferimento Rosica, ma sembra molto convinto delle sue affermazioni.

Filippo e Pamela sono fidanzati ufficialmente dal 2008, anche se si sono conosciuti e hanno cominciato a frequentarsi già nel 2006. I due al momento non hanno figli, anche se Pamela ha espresso il desiderio di volerli. Il conduttore, al contrario, non si sente sicuro a causa della sua età secondo lui troppo avanzata. Che sia questo il motivo di una possibile richiesta di confronto? Oppure c’è dell’altro sotto? Se davvero accadrà qualcosa, lo scopriremo nei prossimi mesi; per il momento meglio godersi le attuali coppie di Temptation Island, in attesa che qualcuna “scoppi”.