Tony Effe, beccato con un’altra: arriva la reazione di fuoco di Giulia De Lellis che conferma tutto | Li ha beccati mentre…

Giulia De Lellis è verde di rabbia, ha beccato in pieno Tony Effe con un’altra ragazza in un preciso atteggiamento. Questa è l’ennesima conferma.

Il presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe continua a tenere banco nel gossip estivo, alimentato da indizi social, rumors e presunte scenate di gelosia. Ma cosa c’è di vero dietro questa storia?

Dalle prime indiscrezioni al video. Tutto è iniziato con un video circolato online durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nelle immagini, Giulia De Lellis appare indossare la giacca di Tony Effe. Un gesto che, per molti fan, è sembrato una chiara dimostrazione di complicità e intimità tra i due.

I rumors si sono poi intensificati con le indiscrezioni di Deianira Marzano. Secondo l’esperta di gossip, Giulia avrebbe avuto una “scenata di gelosia” nei confronti di Tony Effe durante la festa, dopo averlo visto parlare con un’altra ragazza. La ricostruzione, basata su testimonianze di persone presenti, non ha trovato conferme visive, ma ha aggiunto pepe al gossip sul presunto flirt.

Amore estivo o semplice strategia mediatica?

C’è chi ipotizza che la liaison tra la influencer e il rapper sia nata proprio sui social. I due si sono infatti seguiti su Instagram a fine maggio, e da quel momento hanno iniziato a scambiarsi like e commenti sotto i post. Un’interazione social che, per alcuni, è sembrata un chiaro segnale di intesa.

Tra i più scettici, c’è chi ipotizza che la storia tra Giulia e Tony sia solo una strategia mediatica per attirare l’attenzione e far parlare di sé. Entrambi, infatti, sono personaggi molto noti e attenti all’immagine. Un flirt, vero o presunto, sarebbe un’ottima occasione per aumentare la loro popolarità.

Il silenzio che alimenta i dubbi

Sia Giulia De Lellis che Tony Effe scelgono di non commentare le voci sul loro flirt. L’influencer, pur dichiarandosi single da sei mesi, ha ammesso di aver avuto “bellissime frequentazioni”. Un atteggiamento che lascia intendere qualcosa di più di una semplice amicizia, ma senza conferme definitive.

Solo il tempo dirà se si tratta di un vero amore estivo o di una semplice trovata pubblicitaria. Di certo, la storia tra i due continua ad appassionare il pubblico e a tenere banco sulle pagine dei giornali di gossip. In attesa di scoprire la verità, non resta che seguire le loro mosse sui social e sperare che ci regalino qualche indizio in più.