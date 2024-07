Diletta Leotta, il matrimonio stava per saltare: qualche minuto prima della cerimonia è arrivato… | Solo adesso la verità

Il matrimonio di Diletta Leotta e Karius è sembrato una favola, ma nessuno sapeva che pochissimi minuti prima della cerimonia è arrivato…

Diletta Leotta e Loris Karius hanno coronato il loro sogno nella magnifica cornice di Vulcano: il loro matrimonio è stato tra gli eventi più caldi dell’anno per il gossip, e ancora oggi, a distanza di giorni, se ne parla sui social.

Momenti bellissimi ed emozioni forti che però hanno rischiato di non verificarsi a causa di un imprevisto poco prima della cerimonia: un arrivo improvviso ha fatto scoppiare a piangere la giornalista.

Quasi nessuno ha assistito a questa cosa e per fortuna poi la situazione si è sistemata, ma c’è mancato davvero poco che il matrimonio andasse in tutt’altro modo.

Dal passato è riemersa una questione che sembrava chiusa per sempre e invece non lo era affatto. La giornalista era inconsolabile, dice chi l’ha vista. C’è mancato un soffio.

Diletta Leotta e Loris Karius

Tra Diletta Leotta e Loris Karius c’è stato un vero colpo di fulmine, sicuramente per la giornalista: i due si sono conosciuti a ottobre 2022 in un locale a Parigi, durante la settimana della Fashion Week. La giornalista era lì con le sue amiche e quando ha visto entrare Karius ha subito capito che voleva vivere con lui il resto della sua vita.

La giornalista, non conoscendo bene l’inglese, non ha voluto avvicinarsi a lui da subito, e allora ci ha pensato Barbara Berlusconi a far parlare i due. Quell’aiuto è stato fondamentale perché i due si sono presi fin da subito e non si sono più lasciati. Poi c’è stata una figlia, e ora il matrimonio. La cerimonia però è stata in pericolo fino all’ultimo: la giornalista era in lacrime.

Imprevisto prima del matrimonio

Prima di sfilare tra gli ospiti col suo bellissimo vestito e dire il fatidico “sì”, Diletta Leotta ha ricevuto una sorpresa inaspettata: una lettera del suo ex fidanzato Daniele Scardina, pugile meglio noto come King Toretto. L’uomo le ha inviato una lettera e quando l’ha letta la giornalista è scoppiata a piangere dall’emozione. Sì, perché i due vanno ancora d’amore e d’accordo e tra loro c’è un profondo rispetto. King Toretto le ha inviato i suoi migliori auguri ed evidentemente è riuscito a far passare il suo messaggio, perché Diletta si è emozionata fino alle lacrime.

Nessuno sa che cosa le abbia scritto l’ex fidanzato, ma a giudicare dalla reazione devono essere state delle meravigliose parole d’affetto. Tutti ora sono curiosi di conoscere il contenuto della lettera, ma difficilmente la giornalista lo rivelerà, visto che si tratta di un messaggio molto personale. Una giornata ricca di emozioni per lei, non c’è dubbio: ora inizia il resto della sua vita con Karius.