Edoardo Stoppa, traumatizzato dalla situazione al limite della sopravvivenza: adesso ne paga le conseguenze | Juliana è disperata

Edoardo Stoppa è rimasto traumatizzato dall’esperienza da poco vissuta al limite della sopravvivenza e adesso anche Juliana è disperata.

Il reality più tosto di Canale 5 è finito lo scorso 5 giugno ma un ex naufrago ha subito un forte trauma che lo perseguita ancora oggi. L’Isola dei Famosi 2024 ha visto arrivare primo Aras Senol ma è la medaglia di bronzo a far preoccupare molto i suoi follower. Stiamo parlando di Edoardo Stoppa e del fatto che lui si sente ancora sull’isola.

La moglie Juliana Moreira è disperata e non sa più cosa fare per poter aiutare l’amato marito a uscire dal loop del reality. L’ex inviato di Striscia la notizia è rimasto fortemente traumatizzato e non riesce più a tornare a casa con la testa. L’esperienza vissuta al limite della sopravvivenza ha segnato nel profondo Edoardo e adesso ne paga le conseguenze.

In effetti, durante il programma abbiamo visto come giorno dopo giorno Stoppa fosse sempre più provato fisicamente e, a quanto pare, anche la sua salute mentale ha toccato il fondo. Juliana è in preda alla disperazione e non sa che cosa fare per poter aiutare il marito. Partecipare ad una trasmissione come L’Isola dei Famosi non è un’esperienza per tutti e pare proprio che Stoppa non doveva farlo.

A volte si prendono sottogamba alcune scelte e non si pensa alle future conseguenze che possono venirci incontro. Adesso Edoardo Stoppa deve ristabilizzarsi, anche se è passato più di un mese dalla fine del reality show. Sull’isola, l’ex naufrago era fissato con la pesca, le razioni di cibo e la legna e pare proprio che una di queste manie se la sia portata anche a casa.

L’ossessione di Edoardo Stoppa

Stoppa verrà ricordato come l’ex naufrago che è riuscito ad accendere il fuoco più volte durante l’intero corso del reality e la legna è stata la sua più grande fissazione. Infatti, anche adesso che è ritornato a casa Edoardo va fuori a cercare la legna per il fuoco. Un atteggiamento che fa esasperare Juliana che non sa come fermarlo.

La donna prova a spiegare a suo marito che non serve più perché adesso si trova a casa e non su un’isola deserta ma Stoppa non vuole sentire ragioni. Il suo comportamento è un siparietto spassoso per fare dell’autoironia e far divertire sua moglie e il loro bambino. Infatti, da pochi giorni gira sul web una clip davvero simpatica che riguarda proprio questa ‘fissazione’ e che ha fatto impazzire gli utenti.

Il siparietto tra marito e moglie

Pochi giorni fa, Juliana Moreira ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram una breve clip dove mostra ai suoi follower le conseguenze che L’Isola dei Famosi hanno avuto su Edoardo Stoppa. Vediamo Juliana uscire di casa e cercare suo marito e, non trovandolo, chiede al figlio dov’è papà. Il bimbo, ironicamente, le risponde che non vuole saperlo e lei sa già che cosa le aspetta.

Infatti, nella scena successiva vediamo un Edoardo Stoppa fra le sterpaglie in cerca di legnetti secchi per poter accendere il fuoco (elemento essenziale sull’isola). Il siparietto comico si conclude con la Moreira che afferma, ironicamente, come effettivamente la legna sia loro utile. Una divertente clip che sdrammatizza l’avventura ai confini della sopravvivenza vissuta da Stoppa e che ha fatto divertire tutti i loro fan.