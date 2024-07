Cristiano Ronaldo, incidente sfiorato per il campione: ha rischiato di non giocare più per la gravità | Le immagini sono impressionanti

Un incidente tremendo per Cristiano Ronaldo che ha sfiorato la tragedia, per lui poteva essere la fine se non fosse stato per pochissimi centimetri.

Incidente sventato per il campione del mondo del calcio, Cristiano Ronaldo.

Quanto avvenuto è stato ripreso in un video poi postato in rete, attirando l’attenzione di milioni di persone.

L’episodio si è verificato alla fine della partita Georgia-Portogallo, gara della terza giornata della fase a gironi degli Europei terminata 2 a 0 a favore della Nazionale guidata da Sagnol, trascinata da Kvaratskhelia e Mikautadze.

Mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi, è accaduto qualcosa di sconvolgente per Cristiano Ronaldo.

Se il calciatore fosse passato un secondo prima sarebbe rimasto coinvolto in un incidente che avrebbe potuto avere gravi ripercussioni.

I fan di Cristiano Ronaldo agli Europei 2024

Cristiano Ronaldo, nato a Madera nel febbraio del 1985, è un calciatore portoghese. Attaccante dell’Al-Nassr, è capitano e con cui della nazionale portoghese con sui è diventato campione d’Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019. Soprannominato CR7 per via del numero di maglia, è da molti ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi.

Con gli Europei 2024 l’attenzione mediatica sui calciatori, da sempre elevata, è aumentata ancora di più. I fan del mondo del calcio farebbero di tutto per scattare una foto con i loro idoli, proprio come ha fatto l’uomo ripreso nel video condiviso su X (Twitter).

That’s unbelievable on CR7 pic.twitter.com/BiZk0ZfJ8v — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 27, 2024

Il video condiviso su X mostra un momento imperdibile degli Europei 2024 che coinvolge Cristiano Ronaldo

Il filmato è stato condiviso dal giornalista sportivo Tancredi Palmeri sul proprio profilo X (@ Tancredi Palmeri). In pochi minuti il video è diventato virale, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. Le immagini mostrano il momento in cui Cristiano Ronaldo sta lasciando il campo per tornare agli spogliatoi.

Mentre il calciatore passa sotto alla tribuna, un tifoso si lancia dagli spalti per raggiungerlo. Il gesto folle ha lasciato senza parole il campione portoghese che, nella partita precedente contro la Turchia era stato un bersaglio di quattro invasori di campo. I follower di Cristiano Ronaldo sui social sono tantissimi e tantissimi sono anche i fan che alle partite desiderano incontrarlo. Quanto accaduto agli Europei lo dimostra in modo emblematico. Mentre i commenti sull’espressione del calciatore sono stati moltissimi, non sembrano essere state diffuse notizie sulle conseguenze del gesto per il tifoso che, lanciandosi dagli spalti, si sarebbe potuto ferire.