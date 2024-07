Emily in Paris 4, passa dall’Italia con un momento epico: data di uscita ufficiale e cosa devi sapere | Conto alla rovescia su Netflix

La popolare serie Emily in Paris sta per tornare con la sua quarta stagione, e ci sono molte novità e dettagli succosi da scoprire. Dai nuovi ingressi nel cast alle avventure che attendono Emily Cooper, ecco tutto quello che sappiamo finora. La quarta stagione di “Emily in Paris” sarà divisa in due parti. La prima parte sarà disponibile su Netflix dal 15 agosto, mentre la seconda parte uscirà il 12 settembre. Ogni parte comprenderà cinque episodi, per un totale di dieci episodi per la stagione​.

Una delle novità più entusiasmanti è che Emily sarà impegnata in numerosi viaggi. La stagione 4 vedrà la protagonista esplorare non solo Parigi, ma anche altre meravigliose destinazioni come le Alpi francesi e Roma. Questo promette di offrire agli spettatori una varietà di scenari mozzafiato e nuove culture da scoprire attraverso gli occhi di Emily.

Nuovi personaggi: verso l’Italia

La quarta stagione introdurrà diversi nuovi personaggi. Tra i più attesi ci sono due attori italiani: Eugenio Franceschini, che interpreterà Marcello, un nuovo arrivato pieno di fiducia, e Anna Galiena, che sarà Antonia, la madre di Marcello. Inoltre, Rupert Everett si unirà al cast come Giorgio Barbieri, un famoso imprenditore di design d’interni di Roma e vecchio amico di Sylvie​. Molti dei personaggi principali delle stagioni precedenti torneranno. Lily Collins riprenderà il ruolo di Emily Cooper, affiancata da Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) e William Abadie (Antoine Lambert)​

La stagione 4 si concentrerà su come Emily gestirà le complicazioni nelle sue relazioni personali e professionali. Darren Star, il creatore della serie, ha anticipato che ci saranno molti conflitti emotivi, soprattutto con personaggi come Alfie, Gabriel e Camille. Inoltre, Emily dovrà affrontare nuove sfide lavorative e personali, promettendo un mix di romanticismo, dramma e, naturalmente, moda audace​. Le prime immagini della nuova stagione mostrano Emily in situazioni diverse, da ambienti invernali a scenari più drammatici. Il guardaroba di Emily continua a essere un elemento distintivo, con una combinazione di stili audaci e un tocco di eleganza parigina. La quarta stagione di Emily in Paris promette quindi di mantenere alto il livello di intrattenimento, con nuove dinamiche e ambientazioni che faranno sognare i fan della serie. Non resta che attendere agosto per immergersi nuovamente nelle avventure di Emily e del suo vivace gruppo di amici e colleghi.