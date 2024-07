La Promessa, anticipazioni violente: si arriva allo scontro fisico lei farebbe di tutto per fermarlo | Momenti di tensione

Si arriva allo scontro fisico nelle prossima puntate di La Promessa, proprio lei alza le mani per cercare di fermarlo dal grave errore.

La prossima settimana a La Promessa sarà un turbinio di emozioni, tra i preparativi per la tanto attesa festa in maschera e le tensioni che serpeggiano tra i personaggi nelle puntate che andranno in onda giovedì 26 e venerdì 27 luglio.

Mauro sarà sotto pressione: il maggiordomo si troverà sempre più in difficoltà nel soddisfare le elevate aspettative di Don Romulo. La pressione per organizzare una festa impeccabile rischia di minare la sua serenità e potrebbe porterà a situazioni tragicomiche.

Manuel sembra deciso a far tornare Jimena a casa dei suoi genitori, ma questa decisione potrebbe avere conseguenze inaspettate. La marchesa Cruz, in particolare, farà di tutto per impedire che ciò accada, svelando forse nuovi aspetti del suo carattere. Mentre la frustrazione di Lope per essere stato allontanato dalla cucina, che esploderà in modo inatteso. Cercherà di sabotare il lavoro delle altre cuoche e sarà Pia a intervenire per calmarlo.

Margarita e Don Alonso: un muro invalicabile?

Il rifiuto di Don Alonso di aiutare Margarita sembra inamovibile. Tuttavia, la marchesina potrebbe trovare un alleato inaspettato o escogitare un piano per far cambiare idea al marchese. Catalina, si troverà invece coinvolta al centro di una nuova tempesta. La brutta sorpresa che attende Catalina potrebbe riguardare la sua relazione con Cruz o un nuovo mistero legato al passato della tenuta.

La lettera di Antonio a Simona potrebbe contenere un codice o un indizio criptico, spingendo Simona e Candela a intraprendere una pericolosa ricerca della verità. Forse Antonio si trova in pericolo o ha scoperto qualcosa di importante che non può rivelare apertamente. Oltre a causare una frattura nel rapporto con Catalina, il furto dei soldi potrebbe portare Cruz a compiere azioni ancora più disoneste per proteggere il suo segreto.

Nuovi colpi di scena Venerdì 27

Nell’episodio che andrà in onda venerdì 27 luglio, Simona è rassicurata da una lettera di Antonio, mentre la cuoca confida le sue preoccupazioni a Candela. Catalina scopre che Cruz ha rubato i soldi delle marmellate per la festa in maschera della marchesa.

Manuel e Jana litigano per Ramona, e Abel è preoccupato dall’atteggiamento di Jana nei suoi confronti. Mauro è vittima della severità di Don Romulo e trova sostegno in Lope. Lorenzo cercherà, invece, di mettere i bastoni tra le ruote a Margarita, ma lei contrattacca, stuzzica Cruz e Manuel, e propone a Lope un’opportunità a Madrid. Tutto questo andrà in onda su Canale 5 dopo My Home My Destiny, alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì.