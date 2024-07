Leonardo Del Vecchio, situazione sempre più grave dopo la denuncia: arrivano le minacce e le botte | È stato censurato

La situazione che vede coinvolto Leonardo Del Vecchio la sua fidanzata o (ex) Jessica Saferty ha preso una situazione drammatica.

La situazione di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del defunto patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio, precipita dopo le gravissime accuse di abusi mosse dalla sua ex fidanzata Jessica Saferty. Le presunte violenze, sfociate in minacce e aggressioni fisiche, secondo la Saferty, non sarebbero state l’unico episodio all’interno della turbolenta relazione.

Un quadro inquietante emerge dalle testimonianze. La Saferty descrive un clima di controllo morboso e umiliazioni continue da parte di Del Vecchio, che l’avrebbe isolata dai suoi affetti e persino minacciata di morte. Le accuse, se confermate, configurerebbero reati gravissimi, che potrebbero portare Del Vecchio di fronte a un giudice.

Ma il caso non si esaurisce nelle presunte violenze. La Saferty ha denunciato di aver ricevuto pressioni e intimidazioni da parte dell’entourage di Del Vecchio, volte a farle ritrattare le accuse e a rimuovere la recente denuncia in cui lei lo accusava nuovamente. Un tentativo di silenziamento che ha sollevato dubbi sulla reale portata dell’influenza di Del Vecchio e sul clima di omertà che circonda la vicenda.

Denunciato ancora una volta

La fidanzata o ex-fidanzata di Del Vecchio lo ha denunciato ancora una volta, e lo ha fatto tramite i suoi social. Jessica Saferty ha pubblicato nelle sue stories Instagram un video in cui, visibilmente scossa, denuncia: “Questo è l’uomo che ha abusato di me“, inquadrando il giovane imprenditore che rimane fermo davanti alla ripresa.

Il video in questione fa rapidamente il giro del web fin quando improvvisamente viene cancellato dalla modella stessa che poco dopo spiega ai suoi follower, giustamente preoccupati, che è stato un errore e si scusa. “Leo e io ci scusiamo per tutti coloro che sono stati colpiti dalla storia di ieri. A volte una famiglia può avere delle discussioni personali che non dovrebbero mai essere rese pubbliche. Chiediamo alle persone di rispettare la nostra privacy in questo momento”. Ma non è tutto qui.

Story censurata?

Dopo aver cancellato la story, nel messaggio scritto da Jessica per il suo pubblico, la modella aggiunge: “Non starei mai con un uomo violento, cosa che Leonardo Del Vecchio non è. Ritiro le mie parole che sono state dettate dalla rabbia. Ritiro le mie parole su un ragazzo che per me sarà sempre un compagno, un padre e una persona di famiglia”.

Queste parole faticano a convincere i follower della coppia che iniziano a pensare ad una censura voluta a tutti i costi da Leonardo Del Vecchio, un altro tentativo di reprimere la verità che la ragazza prova a denunciare senza ricevere aiuti. Nonostante la gravità delle accuse, Del Vecchio e la sua famiglia hanno scelto di rimanere in silenzio. Un silenzio che, più che adottare una strategia difensiva, appare come un tentativo di soffocare lo scandalo e di proteggere l’immagine pubblica. Un atteggiamento che alimenta i sospetti e mina la credibilità di Del Vecchio.