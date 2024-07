Bridgerton 4, Netflix ha fatto l’annuncio che tutti aspettavano: sarà lui il prossimo a… | L’atmosfera è bollente

Netflix ha fatto l’annuncio più caldo e atteso dell’anno e riguarda la quarta stagione di Bridgerton, sarà proprio lui a farci impazzire.

Finalmente è stata svelata l’identità del protagonista della quarta stagione di Bridgerton, la serie regency che su Netflix ha conquistato il pubblico con storie d’amore appassionate e atmosfere eleganti.

In un video condiviso sui social, la piattaforma ha annunciato chi sarà tra i protagonisti della famiglia Brigerton “la persona più ambita della prossima stagione”. Questa volta possiamo dire che sarà un uomo il protagonista della serie tv tanto amata da tutti.

Fino ad ora si è visto il susseguirsi di tre donne al centro della scena: ricordiamo Daphne Bridgerton nella prima stagione, interpretata da Phoebe Dynevor, mentre nella seconda la protagonista indiscussa è stata Kate Sharma, interpretata da Simone Ashley e nell’ultima stagione, uscita da pochissimo, Penelope Featherington interpretata da Nicola Coughlan ha catturato la scena.

Il prossimo Brigerton

Il secondogenito della famiglia Bridgerton, dopo aver lasciato spazio al fratello Colin e alla sua Penelope nella stagione precedente, torna al centro della scena. Stiamo parlando dunque di Benedict Brigerton, l’attore Luke Thompson sarà il protagonista della quarta stagione di Bridgerton! Quest’anno ha vissuto una serie di avventure, ma il grande amore per lui deve ancora arrivare e la prossima stagione potrebbe essere quella giusta.

Nella serie, tratta dai romanzi di Julia Quinn e recentemente ripubblicati in Italia in una nuova edizione da collezione, Benedict, interpretato da Thompson, vive una grande storia d’amore con Sophie Beckett. La ragazza, figlia illegittima del Conte Richard Gunningworth, si ritrova in miseria dopo la morte del padre. Costretta a fare da domestica alla matrigna e alle sorellastre, coglie l’occasione di partecipare a un ballo in maschera dove incontra Benedict. Tra i due scocca subito la scintilla, ma Sophie, come una Cenerentola, è costretta a scappare prima che la mezzanotte suoni.

La storia di Benedict

Nella prima stagione, Benedict ha mostrato un certo interesse per l’artista Sir Henry Granville, mentre nella seconda ha avuto un ménage à trois con la vedova Tilley Arnold e il suo “amico” Paul. In questa nuova stagione, invece, sembrerà che Benedict riuscirà a trovare il vero amore.

Cosa succederà nella quarta stagione? Secondo le prime anticipazioni di Netflix, la storia del libro verrà in parte seguita. Benedict, ancora single nonostante i suoi fratelli siano felicemente sposati, incontrerà una misteriosa Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. Sarà lei la donna che riuscirà finalmente a conquistare il suo cuore? Non ci resta che attendere per scoprirlo.