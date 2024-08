Amadeus, lo vogliono mandare via: appena arrivato al Nove e già sta per crollare dopo i fatti | Carriera in profonda crisi

Una bruttissima batosta per Amadeus che dopo la lunga transazione da Rai al Nove si ritrova a rischio dopo i fatti trapelati.

Uno dei volti più noti della Rai, Amadeus, ha deciso di lasciare l’azienda allo scadere del contratto.

La notizia era stata diffusa già lo scorso aprile, quando erano state confermate le indiscrezioni dei giorni precedenti che preannunciavano il passaggio di Amadeus al Nove a partire dalla stagione successiva.

Il conduttore ha deciso di lasciare la direzione artistica del Festival della musica italiana di Sanremo e di abbandonare i programmi Affari Tuoi e i Soliti Ignoti.

Proprio in queste ore, però, sembra essere emersa una notizia che potrebbe avere ripercussioni sulla carriera del conduttore su canale nove.

Amadeus, dagli esordi alla carriera in Rai al passaggio a Mediaset

Pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, Amadeus è nato a Ravenna i primi di settembre del 1962. Conduttore televisivo e radiofonico e disc jockey italiano, Amadeus ha esordito negli anni Ottanta a Radio Deejay insieme ai suoi amici Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini, lanciato dal talent scout Claudio Cecchetto. Dagli anni Novanta inizia ad affermarsi come conduttore televisivo, conducendo quiz e programmi sulle reti Rai e Mediaset.

Nel settembre 2006 Amadeus torna a Mediaset, dopo dissidi con i vertici Rai contrari alla promozione del conduttore in prima serata. Nell’estate 2008 conduce con Manuela Arcuri il Venice Music Awards su Rai 2 e nel giugno dell’anno successivo viene ufficializzato il suo passaggio in RAI. Per cinque edizioni consecutive, dal 2020 al 2024, è stato il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Il 15 aprile 2024 la Rai e Amadeus ufficializzano la fine della collaborazione al termine della scadenza contrattuale prevista per il 31 agosto. Il conduttore approda a Warner Bros. Discovery con cui firma un contratto di quattro anni. Per questa emittente condurrà programmi sul Nove e collaborerà per lo sviluppo di nuovi format d’intrattenimento.

Cosa cambierà nella conduzione dei programmi e quale sarà l’offerta di intrattenimento

Tra i programmi a nuova conduzione, Amadeus ha proposto La Corrida. Gli autori e i vertici di Discovery vorrebbero partire con La Corrida in onda di mercoledì, un giorno in cui non c’è concorrenza da parte di Rai né di Mediaset.

Amadeus però vorrebbe andare in onda con il programma di lunedì. La scelta è dovuta alla volontà di scontrarsi in prima persona con uno dei programmi più di punta di Mediaset, il Grande Fratello.

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, i cambiamenti dalla prossima stagione devono ancora essere definiti.