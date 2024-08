Beatrice Luzzi, cornuta e mazziata da Garibaldi: beccato mentre si bacia con l’altra donna | Lei è sposata con figli

Beatrice Luzzi nuova pugnalata alle spalle da Garibaldi che è stato beccato in intimità con un’altra donna sposata.

Un nuovo capitolo si aggiunge alla tormentata storia d’amore tra Beatrice Luzzi e il suo compagno. Un video, diffuso nelle ultime ore su Instagram, mostra infatti Garibaldi in atteggiamenti intimi con un’altra donna, per di più sposata.

La notizia ha scosso il mondo del gossip, riaprendo le ferite di una relazione già segnata da alti e bassi. Beatrice Luzzi, che in passato aveva già dovuto affrontare diverse crisi, si trova ora a dover gestire un nuovo tradimento.

La relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, ha sempre suscitato grande interesse da parte del pubblico. Dopo un iniziale avvicinamento all’interno della Casa, la coppia ha vissuto momenti di grande complicità, ma anche diversi momenti di rottura e separazione. Negli ultimi giorni i due sembravano essere tornati insieme ed essere molto innamorati, ma adesso il bacio di Garibaldi ad un’altra donna cambia tutto.

Il tradimento

Il bacio tra Giuseppe Garibaldi a un’altra donna è stato visto dal grande pubblico perché pubblicato proprio da lei. I due in modo quasi scherzoso hanno registrato una story su Instagram mentre si trovavano in aeroporto a Roma, pronti per partire verso due destinazioni distinte. Garibaldi intento a tornare in Calabria mentre la donna che ha baciato era pronta a ritornare a Milano.

La donna in questione è ben conosciuta sia da Garibaldi che da Beatrice Luzzi, cosa che rende il comportamento del ragazzo ancora più grave. I tre per un certo periodo della loro vita hanno vissuto sotto lo stesso tetto, ma probabilmente Beatrice non si sarebbe mai aspettata di vedere Giuseppe baciare proprio lei. Stiamo parlando della chef Rosy Chin che ha condiviso con la coppia momenti indimenticabili all’interno della casa del Grande Fratello.

Bacio rubato o semplice saluto?

Un nuovo capitolo nel libro dei sentimenti della Casa del Grande Fratello. Un bacio tra Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin, condiviso sulle storie Instagram, ha acceso la curiosità dei fan. I due, sorpresi in un momento di intimità, si sono scambiati un bacio all’apparenza privo di malizia, un semplice saluto prima di un’imminente partenza. Tuttavia, come spesso accade nel mondo del web, anche il più piccolo gesto può scatenare un’ondata di commenti e interpretazioni su come potrebbe aver reagito la povera Beatrice Luzzi.

Garibaldi e Rosy Chin si sono concessi un bacio che ha subito fatto il giro del web, sarà stato un gesto innocente o l’inizio di una nuova storia? Solo il tempo ce lo dirà, ma intanto il popolo del gossip è in fermento.