Temptation Island, arriva la bellissima notizia da Siria e Matteo: lo avevano desiderato tanto | Adesso lo hanno potuto dire

La lieta novella degli ex concorrenti di Temptation Island è arrivata. Siria e Matteo inizieranno una nuova fase della loro vita di coppia.

Il reality più caldo di Mediaset è finito qualche settimana fa ma i suoi protagonisti sono ancora al centro del mirino dei mass media. Tra le tre coppie che sono riuscite a superare Temptation Island ed uscirne ancora unite abbiamo Siria e Matteo, insieme da sette anni. È stata la ragazza a voler partecipare al reality perché voleva mettere alla prova il sentimento di Matteo per lei dopo il drastico cambiamento.

Infatti Siria è riuscita a perdere parecchio peso e a cominciare una nuova vita e voleva rendersi conto se in questa nuova esistenza poteva esserci anche Matteo. Una volta entrata a Temptation Island, però, Siria aveva confessato che il motivo dietro alla sua iscrizione era più di uno: sentiva che la sua relazione con Matteo stava diventando stagnante.

L’uomo è stato accusato di trascurare la sua ragazza e dopo diversi falò di confronto, i due hanno deciso di darsi un’altra possibilità nella vita di tutti i giorni. Dopo un mese dalla fine delle registrazioni del reality, Siria e Matteo hanno fatto un video dove rivelano i loro progetti futuri per una vita da coppia.

Entrambi l’hanno desiderato per tanto tempo e non l’avevano mai espresso prima in modo chiaro ma sia Siria che Matteo hanno la forte volontà di costruirsi una famiglia insieme. Una lieta notizia che fa esultare i fan della coppia ma che slitta i festeggiamenti a qualche anno nel futuro perché adesso è troppo presto.

I progetti futuri

Nel video, la coppia dichiara di volersi creare una famiglia insieme e l’arrivo di un figlio non è assolutamente escluso. Tuttavia, Siria è ancora troppo giovane ed è lei stessa ad affermare che prima devono pensare alla casa, alla macchina e alla patente e poi possono dedicarsi all’ampliamento del nucleo familiare.

La ragazza si è detta contenta dei progressi che Matteo sta facendo nei suoi confronti e adesso non perde più tempo con i suoi hobby perché prima di tutto viene lei e il suo benessere. Insomma, Temptation Island è riuscita a far avvicinare ancora di più questa coppia e far capire loro che la distanza non è da prendere in considerazione.

La soluzione definitiva

Anche se è ancora presto un bimbo, i fan di Siria e Matteo possono esultare assieme a loro per aver raggiunto la serenità di coppia che entrambi stavano cercando da parecchi anni. Dopo diversi tempo, Siria e Matteo sono riusciti a risolvere i loro problemi di coppia e adesso stanno vivendo giorno per giorno la loro relazione sentimentale più forte che mai.

Le prossime tappe sono un viaggio prima in Sicilia e poi ad Amsterdam come coppia e poi Siria partirà da sola con le ragazze di Temptation Island con le quali ha stretto amicizia. Questa libertà di movimento dimostra come Matteo si fidi di Siria e rispetti i suoi spazi. Una vera e propria vittoria per questi due ex concorrenti di Temptation Island che si preparano per una vita insieme.