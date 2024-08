Alfonso Signorini, “Ma chi è questa gallina?”: attacca violentemente Karina Cascella | Il motivo è allucinante

Alfonso Signorini, “Ma chi è questa gallina?”: l’attacco a Karina Cascella e il motivo allucinante che si nasconde dietro.

Nelle trasmissioni televisive o sui social, quando i personaggi dello spettacolo vengono intervistati spesso finiscono per fare brutte figure, dire frasi che non dovrebbero o mettersi a discutere con i colleghi.

Ogni volta che ciò accade si accende il dibattito sui social, dibattito che sfocia spesso in fughe di notizie che si rivelano in seguito delle fake.

E così è accaduto nel caso di Alfonso Signorini e Karina Cascella.

Il conduttore e il personaggio televisivo si sono ritrovati protagonisti di una situazione davvero particolare.

Il confronto tra Karina Cascella e Alfonso Signorini accende la curiosità sui social network

Alfonso Signorini, milanese classe 1964, è un giornalista, conduttore televisivo, scrittore, autore televisivo. Signorini è anche conduttore radiofonico, regista, manager e produttore televisivo italiano, nonché conduttore del Grande Fratello e del Grande Fratello VIP. Anche Signorini è oggi una personalità particolarmente nota al pubblico di telespettatori.

Karina Cascella, 44 anni, ex vincitrice de La Talpa, volto tv dei programmi di Barbara d’Urso, ex opinionista di Uomini e Donne, è stata in questi giorni al centro del dibattito circa una sua partecipazione al Grande Fratello. Le trattative per includerla nel programma si sono però interrotte dopo l’incontro con Signorini. Sui social, Karina spiega cosa è successo realmente.

I commenti sui social alle parole con cui Karina ha descritto Signorini: cosa è successo realmente?

Dopo la fuga di notizie, Karina ha spiegato che non farà parte del cast di Grande Fratello. La donna si candida però come opinionista del reality show. La decisione è stata presa dopo un colloquio con Alfonso Signorini. Karina ha descritto in un post condiviso sui social cosa è realmente successo. Qualche giorno fa, la donna ha avuto un colloquio con gli autori del programma e con il conduttore Signorini. Cascella ha spiegato su Instagram che è stato piacevolissimo parlare con Alfonso. “Non avevamo mai avuto il piacere di incontrarci e sono stata veramente piacevolmente colpita dal fatto che fosse così disponibile e carino, soprattutto genuino”. Karina ha spiegato di mettere sempre al primo posto la figlia e il marito, per questo non può accettare un lavoto in cui sarebbe costretta a stare lontana da casa per tanto tempo.

Amedeo Venza, personaggio pubblico e presentatore, ha condiviso su Instagram (@amedeovenzaofficial_) un post in cui ricorda come le parole che Alfonso Signorini aveva rivolto cinque anni fa a Karina non erano state affatto gentili. Il conduttore avrebbe infatti appellato la donna in malo modo, comparandola a una gallina.