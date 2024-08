Olimpiadi 2024, la nostra atleta si è fatta molto male: corsi subito ad aiutarla ma non c’è stato nulla da fare | Addio a Parigi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono rivelate un palcoscenico amaro per una delle atlete italiane in gara.

Un’ombra inattesa si è abbattuta sull’atmosfera festosa delle Olimpiadi di Parigi. Durante una delle tante gare che si susseguono in questi ultimi giorni, e che andranno avanti fino a domenica 11 agosto, un’atleta di fama mondiale si è vista costretta ad abbandonare la competizione.

Il dolore che si è visto provare dall’atleta italiana ha colpito tutto il pubblico presente e anche quello a casa che, incredulo e preoccupato, ha assistito impotente alla scena. Chi ha potuto, invece, è corso accanto a lei per cercare di aiutarla in un momento così straziante per la sua carriera.

Per ogni atleta olimpionico l’obiettivo principale è vincere la tanto ambita medaglia d’oro, venendo così ripagati da tutti i sacrifici fatti per raggiungerla. Dover rinunciare all’oro olimpico è stato un duro colpo per l’atleta.

Dramma per l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi

L’azzurra, visibilmente provata, ha deciso di non proseguire il suo incontro a causa di un forte dolore al volto, causato da un intenso scambio di colpi con l’avversaria Imane Khelif. Quest’ultima sin dai primi secondi, ha mostrato una grande aggressività, pressando costantemente Angela Carini e mettendola in difficoltà. Un colpo particolarmente violento ha colpito l’italiana al volto, costringendola a fermarsi e a chiedere l’intervento dell’arbitro. Nonostante i tentativi dello staff medico di farla riprendere, la Carini ha deciso di non proseguire.

L’eliminazione dalla competizione olimpica rappresenta una grande delusione per l’atleta, che si era preparata con grande impegno e dedizione a questo importante appuntamento. La Carini, attraverso i suoi canali social e le interviste rilasciate alla stampa, ha espresso tutto il suo rammarico per non essere riuscita a dare il meglio di sé. Angela Carini è stata costretta ad abbandonare il ring dopo appena 46 secondi nel suo incontro di esordio contro l’algerina Imane Khelif.

La delusione e le lacrime

La pugile, grande promessa del pugilato nazionale, ha visto il suo sogno olimpico infrangersi in modo brusco e inaspettato a causa di un duro colpo subito nell’incontro che si è tenuto nella giornata di ieri. Ha dovuto dire addio alla competizione olimpica e questo per lei ha rappresento una grande delusione.

Visibilmente sconvolta, si è inginocchiata sul ring e ha scosso la testa, lasciando trapelare tutta la sua amarezza per un sogno infranto. Dal labiale è stato possibile leggere sulle sue labbra le parole “Mi ha fatto malissimo“, a sottolineare l’intensità del dolore provato. La decisione dei giudici di assegnare la vittoria all’algerina Khelif è stata inevitabile, ma non ha mitigato la delusione della Carini, che aveva messo tantissimo impegno e dedizione nella preparazione per questi Giochi.