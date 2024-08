Giusy Ferreri, si è presa il programma Mediaset: ha tolto dal trono la Queen di una vita | Successione assurda

Una notizia che ha fatto tremare la televisione, Giusy Ferreri si è presa il programma di punta Mediaset dando un ‘calcio’ alla Queen.

Giusy Ferreri sbarca in Mediaset. Si attende ancora la conferma ufficiale dopo le indiscrezioni delle ultime ore, ma i fan sembrano non avere alcun dubbio.

La cantautrice italiana famosa per il singolo di successo Non ti scordar mai di me, potrebbe entrare a far parte di uno die programmi targati Mediaset più amati dal pubblico di telespettatori.

La notizia si sta già diffondendo sui social network, suscitando lo stupore da parte degli appassionati del programma.

Ma quale è la trasmissione in cui Giusy Ferreri potrebbe essere una delle protagoniste?

Il post su Instagram e la reazione dei fan alla notizia dell’arrivo di Giusy Ferreri a Mediaset

Giuseppa Gaetana Ferreri, nota a tutti con il diminutivo Giusy, è nata a Palermo nell’aprile del 1979 e ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza a Milano. Nel capoluogo lombardo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica, intraprendendo una carriera che l’ha portata nel 2008 a classificarsi seconda alla prima edizione italiana del talent show X Factor con il singolo Non ti scordar mai di me.

Secondo quanto trapelato in queste ore, Giusy dovrebbe ora entrare a far parte della scuola di Amici. Amici è il talent show italiano condotto da Maria De Filippi. Con ventitré edizioni all’attivo, si classifica come il talent show più longevo della televisione italiana.

Nella scuola di Amici potrebbe entrare Giusy Ferreri: le indiscrezioni delle ultime ore

Con la fine di Amici si è iniziato a parlare della prossima edizione del programma. Il talent show vedrà l’arrivo di due nuovi docenti. I casting per selezionare i nuovi allievi sono già iniziati. Dal prossimo anno, però, non solo la classe di concorrenti cambierà ma anche la squadra dei docenti. Alessandra Celentano lascerà infatti il programma. Oltre ad Alessandra anche Rudy Zerbi potrebbe dover lasciare la cattedra. Entrambi i docenti, infatti, parteciperanno con molta probabilità alla prossima edizione di Pechino Express.

Amedeo Venza, personaggio pubblico e presentatore, ha condiviso su Instagram (@amedeovenzaofficial_) un post in cui si legge “trattativa in corso per Giusy Ferreri che approderà ad Amici come insegnante di canto“. La cantautrice di origini siciliane potrebbe diventare la nuova insegnante della scuola di Amici.