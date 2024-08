Sonia Bruganelli, l’annuncio riempie i cuori: il grande passo con Angelo Madonia | Paolo Bonolis a pezzi

La loro storia d’amore è ormai un segreto per pochi. Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono inseparabili da mesi e ora arriva un annuncio speciale.

Sonia Bruganelli, dopo aver affrontato un periodo turbolento della sua vita privata, ha finalmente ritrovato la serenità. La separazione dal marito Paolo Bonolis è stata un capitolo doloroso, ma le ha permesso di riconnettersi con se stessa e di aprire il suo cuore a nuove emozioni.

La storia d’amore con il ballerino Angelo Madonia è nata in sordina qualche mese fa, ma è sbocciata rapidamente in un sentimento profondo e sincero. I due, entrambi reduci da precedenti relazioni lui con la speaker radiofonica Ema Stokholma mentre lei con il conduttore di Canale 5 Paolo Bonolis, si sono trovati e sostenuti a vicenda creando un legame che appare solido e duraturo.

Le immagini pubblicate dal settimanale “Chi” li ritraggono più innamorati che mai, mentre trascorrono una romantica vacanza in Sicilia, dove Angelo ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno. I sorrisi, gli sguardi complici e i gesti affettuosi non lasciano spazio a dubbi: tra loro c’è una complicità unica. E a confermarlo è un annuncio che porta la loro relazione ad uno step successivo.

Un nuovo capitolo per Sonia

Questa nuova relazione rappresenta per l’opinionista Sonia Bruganelli una vera e propria rinascita. Dopo aver superato le difficoltà del passato, ha ritrovato l’amore e la felicità, dimostrando a tutti che anche dopo una tempesta può tornare il sereno. Questo nuovo colpo di fulmine tra lei e il ballerino Madonia sembra farsi sempre più serio.

Nelle foto che ritraggono la coppia in Sicilia, scattate dai paparazzi della rivista “Chi”, non c’è bisogno di baci appassionati per capire la profondità del loro legame. Abbracci teneri, sguazzi sotto la doccia e momenti di complicità tra i getti d’acqua: bastano questi gesti spontanei per farci capire che tra Sonia e Angelo c’è qualcosa di speciale.

L’annuncio speciale

Durante il quarantesimo compleanno di Angelo, le immagini scattate in Sicilia parlano chiaro. Oltre a Sonia sullo yatch è presente anche tutta la famiglia del ballerino. Ciò significa che i due hanno fatto il grande passo e Angelo ha annunciato il fidanzamento ufficialmente a tutti i suoi familiari.

La famiglia di lui sembra quindi pronta ad accogliere la nuova compagna a braccia aperte. La presenza della famiglia di lui conferma la serietà della loro relazione. Un brindisi tutti insieme, un’atmosfera familiare e serena: sono i segni inequivocabili di una coppia che ha deciso di fare sul serio.