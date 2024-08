Chiara Ferragni, potrebbe non farcela dopo l’incidente: deve fare riabilitazione o per lei è finita | Notizia di queste ore

Non si mette per niente bene per Chiara Ferragni: dopo l’incidente avrà bisogno di una lunga “riabilitazione” o le cose precipiteranno.

È un periodo molto difficile per Chiara Ferragni: dopo il caos scoppiato sulle sue pratiche di marketing non esattamente chiare, ora l’influencer deve anche vedersela con una riabilitazione complessa.

Gli utenti che la supportano sono molto preoccupati per il destino dell’influencer: dopo il brutto incidente non sanno come potrebbe finire, e molti pensano che andrà nel peggiore dei modi.

Il rischio è che Ferragni non si riprenda mai più. Ovviamente sperano tutti il contrario, ma arrivati a questo punto è difficile vedere la luce in fondo al tunnel.

I fan non vogliono arrendersi e continuano a pregare che il percorso di riabilitazione dia i suoi frutti, ma al momento tutto sembra remare contro Ferragni.

Chiara Ferragni

Il successo di Chiara Ferragni è cominciato con The Blonde Salad, il blog dove raccontava la sua vita divisa tra Milano e Cremona. C’è voluto davvero poco tempo prima che l’aspirante influencer cominciasse a parlare di moda, mostrando i suoi outfit a chi la seguiva. Il resto, come si dice, è storia: le sue foto hanno cominciato a fare il giro del mondo e Ferragni, ancora giovanissima, ha iniziato a prendere parte a eventi di moda.

Da blogger del momento è poi diventata influencer, adattandosi al mondo dei social media, e poi è successo tutto così in fretta che è stato difficile tenere il passo con gli eventi. Ma dopo la grande ascesa c’è stata una tremenda caduta e ora Chiara Ferragni deve vedersela con un brutto incubo.

Servirà una lunga riabilitazione

Tutto è cominciato dall'”incidente del pandoro” e poi i guai sono arrivati uno dopo l’altro, col risultato che Chiara Ferragni ha perso la sua credibilità sui social e ora sembrano essere più gli hater che i fan. Ora l’influencer sta cercando in tutti i modi di riportare in auge la sua immagine, ma la riabilitazione dopo l’incidente sarà lunga e molto più difficile del previsto, visto che qualsiasi cosa faccia ormai viene percepita come un goffo tentativo di sembrare una persona “qualsiasi”, anche se è chiaro che le sue possibilità economiche e le persone che frequenta urlano il contrario.

Ultimamente per esempio l’influencer sta pubblicando post e storie dove si presenta come la classica ragazza della porta accanto, e spesso accompagna queste immagini con canzoni molto popolari, in particolare di Taylor Swift. I follower più attenti hanno sottolineato il fatto che Ferragni non abbia mai dimostrato interesse per la cantante, ma che guarda caso lo sta facendo ora che l’artista è stata da poco in Italia e si parla molto di lei. Avrà cambiato i propri gusti o è solo una strategia di comunicazione per riguadagnarsi l’amore degli utenti? Molti si chiedono se l’influencer riuscirà mai a riabilitare la sua immagine e per ora le previsioni sono tutt’altro che rosee.