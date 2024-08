Senti la mancanza di Bridgerton? Allora devi recuperare questa serie tv: è la versione più trasgressiva dell’epoca | Piccolo capolavoro

Se senti già la mancanza della serie tv Bridgerton, allora devi assolutamente vedere quest’altra serie ancora più trasgressiva.

Sei una persona divoratrice di serie televisive in costume? Hai guardato Bridgerton in tempi record e adesso ti senti vuoto e senza speranza? Non temere: con questa nuova serie tv potrai soddisfare i tuoi gusti nobiliari e altolocati e reimmergerti nel mondo di qualche centinaio di anni fa pieno di sfarzo, lusso, vestiti e ambienti che ormai non si vedono più.

La serie tv Bridgerton appassiona tutte quelle persone che amano il genere romantico pieno di intrighi e che adorano vedere epoche lontane ma vicine per come le conosciamo così bene proprio grazie alle opere cinematografiche e letterarie. Delle serie tv come Bridgerton amiamo le atmosfere retrò di un’epoca ormai passata fatta di sfarzo e ricchezza con costumi pazzeschi.

Le serie televisive in costume sono sempre straordinarie da guardare perché ci offrono una carrellata di abiti ampi, ricchi di decorazioni, con trucchi e acconciature esagerati ma che tutte vorremmo provare almeno una volta. Inoltre, anche gli uomini vestono in maniera impeccabile con completi classici, perfetti, da veri gentlemen e con accessori che ormai non si usano più come cappello e bastone.

Amiamo anche vedere gli immensi palazzi sfarzosi, ricchi di quadri, lampadari, tappetti e tende impreziositi da decori nobili e ricercati. Insomma, le serie tv in costume ci viziano con atmosfere lontane dal nostro quotidiano (a meno che tu non sia una persona nobile che vive in una villa dai toni retrò).

La nuova serie tv in costume

Per ottemperare alle mancanze e al vuoto che Bridgerton ci ha lasciato, possiamo buttarci a capofitto in questa nuova serie tv prettamente in costume. Se ti è piaciuta la serie inglese, non puoi non amare questa versione americana ancora più trasgressiva e fuori dagli schemi. Le protagoniste sono cinque ragazze statunitensi troppo ribelli per la New York bon-ton dell’epoca.

Le cinque sorelle, quindi, guardano all’Inghilterra come una terra ricca di possibilità e libertà per esprimersi come meglio vogliono. Lo scopo è solo uno: trovare un buon partito e sposarsi per godere degli agi della vita da benestanti. Gli otto episodi della serie tv sono ricchi di romanticismo, ambienti sfarzosi di un’altra epoca e intrighi amorosi che ti terranno sulle spine.

Un tono più audace

Le atmosfere bucoliche, i costumi appariscenti, le acconciature pompose e i temi romantici sono contrastate da una colonna sonora molto moderna e dalla presenza di una barboncina gigante con il pelo completamente tinto di rosa. Questa cagnolona serve a sottolineare la stravaganza e la follia dell’alta società estroversa e rivoluzionaria.

La nuova serie tv si chiama The Buccaneers, ha otto episodi ed è diretta da Susanna White. La serie è disponibile dal 2023 su Apple Tv+ ed è basata sul romanzo incompiuto della scrittrice americana Edith Wharton. Quest’ultima è stata la prima donna ad aver vinto il Premio Pulitzer e la serie tv si basa sul libro Bucanieri ma rende la storia più moderna.