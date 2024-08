William, esce allo scoperto con l’altra donna: ha abbandonato Kate nel momento più difficile | Non può più mentire

Un’ombra si allunga sulla favola d’amore tra il Principe William e Kate Middleton in un momento così delicato.

Kate e William sono considerati una coppia solida e ammirata. Molti fan della monarchia britannica vedono nel figlio di Carlo III e Diana la prossima figura di riferimento. È difficile immaginare che abbiano attraversato momenti di crisi nella loro relazione, soprattutto considerando la loro impeccabile immagine pubblica.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge si incontrarono nel 2001 all’Università di St Andrews. Mentre William faticava a tenere a distanza le sue numerose ammiratrici, Kate che al tempo sua grande amica, iniziò a comportarsi come la sua fidanzata per scoraggiarle. Con il passare del tempo quella che era iniziata come una finta si trasformò in realtà quando tra loto sbocciò un vero sentimento d’amore.

Kate Middleton, da quando è entrata a far parte della famiglia reale britannica, è stata costantemente sotto i riflettori dei media. Nell’ultimo tempo tutto questo si è intensificato per via della sua malattia, Kate Middleton si trova ora a dover affrontare una delle sfide più difficili della sua vita. Al suo fianco rimane William e il popolo si chiede se il Principe sarà esserle fedele in un momento così delicato.

Un’altra donna

Qualche anno dopo dall’inizio della relazione tra William e Kate, il loro rapporto attraversò un momento molto difficile. Nel 2007, William decise di porre fine alla storia con Kate e a quel punto la stampa britannica riportò anche una precedente crisi della loro relazione avvenuta tre anni prima, nel 2004. In seguito a questi eventi, un’altra donna entrò nella vita del Principe attirando la sua attenzione.

Potrebbe sembrare incredibile, ma l’affascinante erede al trono britannico non venne ricambiato dalla donna che attirò la sua attenzione durante la pausa nella sua relazione con Kate Middleton. La donna in questione proviene da una ricca e influente famiglia aristocratica, figlia dell’ereditiera bancaria Lady Mary Gaye Curzon e del Baron John Anstruther-Gough-Calthorpe.

Com’è andata tra i due

La donna di cui William si era invaghito è la splendida Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe. I due si conobbero proprio nel 2004 durante un viaggio in Grecia . La bella bionda era più di una semplice ereditiera di un impero immobiliare e bancario, era anche un’attrice emergente. Inoltre, la sorellastra Cressida Bonas, è stata una stretta amica del Principe William per diverso tempo e ha avuto una relazione con il Principe Harry.

All’epoca William decise di “abbandonare” Kate durante il loro delicato momento di pausa e uscire allo scoperto interessandosi ad Isabella, ma la ragazza non era interessata. Difatti nel marzo del 2013, Isabella sposò Sam Branson, un regista e figlio del magnate degli affari Sir Richard Branson.