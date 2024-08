“È morto”, da Buckingham Palace arriva la conferma: si è spento nel letto dell’ospedale | Paese in lutto

La monarchia inglese in difficoltà: un altro duro colpo. La conferma della morte direttamente da Buckingham Palace.

La monarchia inglese sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Dopo il travagliato periodo dovuto alla malattia di Kate Middleton, che ha combattuto contro un cancro con grande forza e dignità, le sue apparizioni ufficiali sono state notevolmente ridotte. Questo ha gettato un’ombra di preoccupazione su tutta la famiglia reale e sui sudditi che ammirano e sostengono la duchessa di Cambridge. Tuttavia, un’altra batosta sta colpendo la famiglia reale, confermando il periodo di difficoltà che i reali inglesi stanno vivendo.

Proprio dopo l’incoronazione del nuovo sovrano, è venuto a mancare una personalità importante e influente. La notizia ha colpito duramente non solo la famiglia reale ma anche l’intera nazione. Buckingham Palace ha confermato la triste notizia, aggiungendo ulteriore peso a un periodo già complesso e doloroso.

La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella monarchia quella inglese, sempre molto legata ai suoi membri con origine diversa. La sua assenza sarà sentita profondamente, soprattutto in un momento in cui la famiglia reale sta già affrontando molte sfide. I sudditi si uniscono attorno alla Royal Family e guardano a William sempre più come ad un punto di riferimento.

La persona scomparsa aveva alle spalle una vita piena di eventi e di spostamenti. Nato a Roma nel 1939, fin dalla sua infanzia aveva vissuto esperienze drammatiche e continui trasferimenti. A soli un anno, perse il padre e fu costretto a crescere con la madre, che lo portò a vivere in vari paesi d’Europa, tra cui Marocco, Francia e Spagna. Questo continuo peregrinare segnò profondamente la giovinezza del giovane principe.

Ecco chi è morto

Alla fine, la notizia è stata confermata: è scomparso il Principe Michele di Grecia. Era cugino di secondo grado del Re Carlo III e un importante membro della famiglia reale europea. Il Principe Michele è morto all’età di 85 anni nel letto di un ospedale di Atene lo scorso 28 luglio.

La scomparsa di questa figura, con il suo bagaglio di storia, cultura e contributi alla società, rappresenta una perdita significativa. Per fare un salto nel suo passato, sappiamo che quando il governo greco crollò nel 1967, lui restò l’unico membro della Famiglia Reale greca a rimanere nel suo paese. Nel corso degli anni, il compianto uomo era anche diventato scrittore di bestseller sulla Grecia e collaboratore della rivista americana Architectural Digest.

La Royal Family non molla

Nonostante i numerosi problemi che affliggono la famiglia reale inglese, come la malattia di Re Carlo che tuttavia non lo sta limitando nel suo lavoro, la scomparsa del Principe Michele rappresenta un ulteriore colpo per una monarchia già in difficoltà.

Resta per la Royal Family il ricordo di un cugino, di un membro dell’aristocrazia europea che ha avuto un peso in passato ed è stato capace di reinventarsi. Intanto, Re Carlo dopo le condoglianze deve tornare ai suoi impegni ufficiali senza rinunciare ad avere sempre un occhio di riguardo per la sua salute.