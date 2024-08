Milly Carlucci, finalmente arriva la notizia più bella: la famiglia si allarga e arrivano le foto | Che emozione

Milly Carlucci allarga la famiglia. Il sospetto sulla figlia Angelica infiamma il gossip dopo le foto shock.

La notizia che sta facendo il giro del web e dei salotti televisivi riguarda proprio lei, la regina indiscussa del sabato sera, Milly Carlucci. Sembra infatti che la conduttrice possa presto aggiungersi alla lunga lista delle nonne vip.

A scatenare il gossip sono state alcune foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna che ritraggono la figlia Angelica, sposata da poco con Fabio Borghese, con un pancino sospetto.

Nello scatto, la giovane donna sfoggia un sorriso enigmatico e accarezza delicatamente la sua pancia, celata da un fresco abito estivo. Un gesto che ha subito acceso i riflettori sull’ipotesi di una gravidanza.

Un matrimonio da favola

Ricordiamo che Angelica e Fabio si sono sposati lo scorso giugno, celebrando le nozze in una cornice da sogno: la splendida Villa Medicea di Montevettolini, nei pressi di Pistoia. Una location storica, appartenente agli eredi della famiglia Borghese, che ha fatto da cornice a un evento lungamente atteso. Le foto pubblicate da Angelica sui social mostrano gli sposi felici e innamorati, circondati dagli affetti più cari. Milly Carlucci, visibilmente emozionata ha accompagnato la figlia in uno dei giorni più importanti della sua vita.

Nonostante la differenza d’età di 21 anni, la coppia ha sempre dimostrato grande affiatamento e complicità, affrontando le critiche con serenità e maturità. Fabio, già padre di tre figli da una precedente relazione, ha accolto Angelica nella sua famiglia allargata, creando un ambiente sereno e accogliente. “È vero tra noi c’è una differenza d’età importante ma altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità. Che la gente si prenda la briga di scrivere cattiverie sotto alle foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio è, onestamente, una cosa che non ho mai capito” aveva commentato poco tempo fa Angelica, la figlia di Milly Carlucci.

Un futuro da nonna per Milly Carlucci?

Se le indiscrezioni fossero confermate, Milly Carlucci diventerebbe nonna per la prima volta. Una notizia che farebbe sicuramente la felicità della conduttrice, che ha sempre mostrato grande affetto per i suoi familiari. La Carlucci, nota per la sua energia e il suo entusiasmo, saprebbe sicuramente interpretare al meglio questo nuovo ruolo, diventando una nonna moderna e presente.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma il mistero sulla possibile gravidanza di Angelica continua ad alimentare il gossip. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi e scoprire se le indiscrezioni troveranno conferma.