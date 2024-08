Temptation Island Winter, finalmente è uscito il primo video: ecco quando esce la nuova stagione | Conto alla rovescia

Chiusa da poco la versione estiva, ora inizia il countdown per Temptation Island Winter: versione invernale del reality più caldo di Canale 5.

Il reality show più caldo di Mediaset ha chiuso i battenti poche settimane fa con la maggior parte delle coppie scoppiate. In questo ultimo periodo si vociferava anche di una versione invernale e finalmente da poco è arrivata la conferma ufficiale: Temptation Island Winter si farà e andrà in onda nella stagione autunnale del piccolo schermo.

La pagina ufficiale del programma ha postato su Instagram una foto che mostra la rappresentazione del reality con un informazione in più, ovvero la dicitura ‘a settembre’. Quindi possiamo dedurre che Temptation Island Winter prenderà il via dal prossimo mese, assieme a tutti i programmi ordinari della stagione autunno-inverno della tv.

I fan del reality si sono detti emozionati e felici che finalmente la versione invernale del reality sia stata confermata, dato che già nel 2023 doveva iniziare ma poi a causa della situazione in Medio Oriente è stata interrotta la progettazione. Tuttavia, pare proprio che per questa stagione autunnale/invernale della tv ci sarà anche Temptation Island Winter.

Il post pubblicato su Instagram è stato invaso da commenti positivi di tutti gli utenti fan del programma che non vedono l’ora di immergersi nuovamente nelle relazioni complicate degli altri e scoprire se riusciranno a superare le difficoltà. Tuttavia, ci sono stati alcuni commenti un po’ diversi dalla massa.

Prendere le giuste precauzioni

La maggior parte degli utenti del web hanno commentato con felicità e gioia l’annuncio di Temptation Island Winter, mentre alcuni hanno dimostrato una leggera nota di scetticismo. In particolare, alcuni messaggi consigliano alla redazione del programma di fare i casting con più attenzione e di informarsi meglio sulla vita privata dei possibili concorrenti.

Questi per evitare che vengano fuori verità nascoste riguardo a partner reali e a quelli ‘finti’ per il programma o chi dice di entrare come tentatore per poi scoprire che, invece, entrerà come coppia. Oltre a questo avvertimento da parte dei fan più incalliti dello show, altri messaggi suggeriscono qualcos’altro.

O lui o nessuno

L’85% dei commenti al post della pagina ufficiale di Temptation Island su Instagram esprimono felicità e impazienza per l’inizio della versione invernale. Il restante 15% si divide tra chi consiglia di fare i casting con molta più attenzione rispetto all’edizione estiva finita da poco e chi afferma che se non c’è lui, allora meglio non fare nulla.

Il ‘lui’ in questione si riferisce al conduttore del reality show che i fan chiamano a gran voce, ovvero Filippo Bisciglia. Il modus operandi di Bisciglia ha conquistato il cuore dei telespettatori che non riescono ad immaginarsi nessuna versione di Temptation Island condotta da altri. La versione invernale sarà leggermente diversa ma ancora non si conoscono i dettagli, se non che inizierà a settembre.