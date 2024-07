Temptation Island Winter, ecco chi è la prima coppia della prossima edizione: trapelati i nomi clamorosi | Spoiler caldissimo

Sappiamo che Temptation Island raddoppia con la versione winter in onda a settembre e adesso arriva uno spoiler sulla prima coppia.

Il reality più caldo di Canale 5 è iniziato lo scorso 27 giugno e adesso che stiamo per volgere al termine di questa edizione 2024, è saltata fuori una notizia che farà molto piacere ai fan del programma. Temptation Island avrà anche una versione winter ma nonostante la stagione invernale, resterà comunque il reality show più caldo di Mediaset.

Come sappiamo, i partecipanti della trasmissione devono essere coppie in crisi e i tentatori e le tentatrici sull’isola devono far chiarire le idee agli uomini e alle donne dubbiosi della loro relazione sentimentale. Se la classica edizione estiva è ambientata in Sardegna ed è condotta da Filippo Bisciglia, per quella invernale non sappiamo nulla.

Infatti, non è ancora noto se il presentatore sarà lo stesso e se la location sarà sempre un posto balneare o montano (più in linea con la versione invernale). Nonostante i molti dubbi, la certezza che nel palinsesto autunno-inverno ci sarà Temptation Island Winter è chiara e molto probabilmente sarà sempre Bisciglia a presentare il reality show.

Malgrado l’edizione classica estiva deve ancora terminare, i casting per quella invernale sono già aperti e la prima coppia presa ha già fatto il giro del web. Si prospetta un’edizione bollente, come sempre, anche se l’ambientazione sarà prettamente invernale (o almeno così suggerisce il nome del programma).

La prima coppia

Sapendo poco e niente su Temptation Island Winter, non si conosce nemmeno il numero delle coppie partecipanti e se il format sarà il medesimo di quello estivo. Tuttavia, si possono fare delle supposizioni basandosi sul programma già esistente e molto probabilmente la versione invernale sarà uguale a quella estiva ma con temperature diverse.

La prima coppia in gara nella nuova versione dello show di Canale 5 ha già fatto il giro del web grazie ad una fonte a dir poco affidabile. Infatti, come ha pubblicato l’esperta di gossip Deianira Marzano sono già noti i due soggetti che potrebbero far parte della nuova edizione di Temptation Island.

Che spoiler

Di recente, l’esperta di gossip ha fatto sapere ai suoi seguaci che un utente di Instagram le ha rivelato i possibili primi concorrenti tramite due messaggi privati. Nel primo, l’utente chiede a Deianira se sa qualcosa in più riguardo l’edizione di Temptation Island Winter prevista per settembre e poi svela la notizia bomba.

L’utente ha scritto a Deianira Marzano che una coppia che abita nel suo paese ha detto di essere stata presa per la nuova edizione. Nel secondo messaggio abbiamo qualche dettaglio in più e si scopre che lei è di San Marino mentre lui di Roma o Perugia. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli ma di sicuro ne salteranno fuori altri prima dell’inizio di Temptation Island Winter.