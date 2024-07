Fabrizio Corona, “Sta piangendo in cucina” scatta la nuova segnalazione: la fidanzata potrebbe non farcela | È successo mentre…

Una nuova segnalazione fa preoccupare molto, la fidanzata di Fabrizio Corona potrebbe non farcela. Attualmente è incinta ma…

Si torna a parlare di Fabrizio Corona, ancora una volta per una segnalazione piuttosto grave sulla sua fidanzata: il comportamento di Sara Barbieri ha destato non pochi sospetti e tanta paura.

È successo tutto pochi giorni fa, quando dei video incriminatori hanno incastrato l’imprenditore e hanno fatto crescere molti dubbi negli utenti. Molti ormai le prendono come certezze.

Non è la prima volta che si parla dei presunti atteggiamenti violenti di Corona nei confronti della sua compagna, e ora che Sara Barbieri è incinta sono tutti all’erta.

Il suo bambino è in pericolo? Questo si stanno chiedendo gli utenti da mesi, e le ultime notizie non fanno che aumentare la paura. Barbieri potrebbe addirittura non farcela.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri

La giovanissima Sara Barbieri è incinta e Corona non potrebbe essere più felice di così. A 50 anni è pronto a diventare di nuovo padre e ormai siamo agli sgoccioli della gravidanza. All’apparenza sta andando tutto a gonfie vele, ma gli utenti non si fidano troppo dell’imprenditore visto che è stato accusato più volte di aver picchiato la sua compagna. Lei al momento non ha denunciato l’eventuale violenza.

Ora però la situazione si complica con il bambino e Sara Barbieri potrebbe non farcela: la pressione sulla sua relazione potrebbe diventare talmente elevata da decidere di troncare tutto, almeno se fosse vera la notizia che sta circolando da giorni. Pare che Corona stia nascondendo qualcosa, ma dei video lo incastrano.

Il gender reveal va storto

Qualche giorno fa Fabrizio Corona ha celebrato il nascituro con un gender reveal party per scoprire il sesso del bimbo. Per la felicità di Corona sarà un maschietto, ma dietro tutta questa serenità c’è qualcosa che stona: l’imprenditore era da solo alla festa, Sara Barbieri non pervenuta. Un particolare che stona molto, visto che entrambi i genitori dovrebbero partecipare. Molti hanno notato questa cosa e hanno avanzato l’ipotesi che potesse esserci qualcosa sotto, anche di grave.

Tra di loro c’è anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale, con una storia su Instagram, ha attaccato l’imprenditore dicendo che la sua compagna non c’era perché “era in cucina a piangere”. Non è chiaro il motivo per cui Sara Barbieri non compare nei video della festa. C’è chi sostiene che semplicemente non volesse farsi riprendere, chi dice che è stato un caso che non finisse nei video pubblicati, e chi invece pensa che dietro ci sia qualcosa che li ha allontanati, e che Sara Barbieri non resisterà a lungo in questa relazione. Chissà chi avrà ragione.