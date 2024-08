Fedez, reazione esagerata dopo la frecciatina di Chiara: lui sta perdendo la testa | Certe cose devono restare private

Gli ex Ferragnez continuano a punzecchiarsi a vicenda e il commento di Chiara non è andato giù a Fedez. Addio privacy.

Questa estate 2024 sta dimostrando come ormai la coppia Chiara Ferragni e Fedez sia ormai definitivamente scoppiata. In questi ultimi giorni si sono visti e letti diversi rumor riguardo al rapper milanese e alla sua plausibile nuova fiamma. Stiamo parlando di Giulia Ottini, creatrice di contenuti su OnlyFans e amica di lunga data di Fedez.

Le indiscrezioni sono state alimentate da alcuni scatti pubblicati sul profilo Instagram sia di lei che di lui che mostravano uno sfondo praticamente identico. Adesso i due hanno deciso di rompere gli indugi e di venire allo scoperto e, infatti, poche ore fa è uscita una clip su TikTok dove si vede Giulia ballare e cantare all’interno della villa di Fedez in Sardegna per poi vedere comparire in primo piano proprio il padrone di casa.

Infatti mentre la Ottini si regalava alla videocamera, il rapper si mette davanti coprendola e tenendo in braccio il cucciolo di golden retriever Silvio. Con questo breve video la coppia ha confermato in modo indiretto che stanno trascorrendo le vacanze estive insieme, ma che si tratti di semplice amicizia o dell’inizio di una relazione sentimentale ancora non è dato saperlo.

Dall’altra parte abbiamo Chiara Ferragni che, come il suo ex, si è vista piovere addosso molti rumor riguardanti la sua vita privata. Nonostante le varie indiscrezioni, nemmeno la Ferragni ha confermato o smentito nulla però ci sono alcuni scatti e alcune notizie che potrebbe dare diversi indizi sul sua situazione amorosa.

Chiara Ferragni è single o no?

Guardano al numero del giugno scorso del settimanale Chi possiamo notare come siano stati pubblicati alcuni scatti davvero eloquenti riguardanti Chiara Ferragni e il suo presunto nuovo flirt. Durante i primi giorni di giugno, infatti, l’imprenditrice è stata paparazzata in compagnia di un altro imprenditore piuttosto famoso.

Si tratta di Silvio Campara, CEO del brand di scarpe Golden Goose, marito e padre di famiglia. I due si sono incontrati a Forte dei Marmi e l’atteggiamento che è stato beccato dalle foto è molto confidenziale e poco formale. Si potrebbe pensare che la Ferragni e Campara si siano incontrati per questioni lavorative ma un’indiscrezione riguardante l’uomo farebbe pensare tutt’altro.

Botta e risposta

Stando a quanto è possibile leggere su Chi, sembra che pochi giorni dopo l’incontro tra Chiara e Silvio sia successo un evento spiacevole proprio a quest’ultimo. Si legge che a distanza di pochi giorni, Campara sia entrato in crisi con la moglie. Per il momento nessuno dei due ha detto nulla in merito ma 1+1 fa sempre 2 e vedremo se anche questa volta il risultato sarà il medesimo.

In ogni caso, pare che tra la Ferragni e Fedez ci sia una sorta di ‘guerra fredda‘ in corso e, come ha notato la giornalista Selvaggia Lucarelli, il nome del presunto nuovo flirti di Chiara ricorda il nome di qualcun altro. Fedez ha deciso di chiamare il suo nuovo cane Silvio e ci si chiede se sia una coincidenza oppure una velata frecciatina nei confronti dell’ormai ex moglie. Dal canto suo, per il momento tutto tace.