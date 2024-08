Granfe Fratello, “Se c’è Signorini non vengo”: il Vip ha rifiutato la partecipazione per colpa di Alfonso | Non lo vuole più nessuno

Proprio uno dei più desiderati dagli spettatori ha rifiutato l’ingresso al Grande Fratello per colpa di Alfonso Signorini.

Un nuovo retroscena infiamma il mondo del gossip e del reality show più spiato d’Italia. Un noto personaggio del mondo dello spettacolo avrebbe infatti declinato l’invito a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, motivando la sua decisione con la presenza di Alfonso Signorini alla conduzione.

Alfonso Signorini, da sempre al centro delle polemiche, si ritrova così al centro di una nuova tempesta. Le sue conduzioni sono spesso caratterizzate da scontri accesi, provocazioni e dinamiche che non sempre piacciono al pubblico. In molti lo accusano di essere troppo invadente e di manipolare i concorrenti per aumentare lo share.

Questa volta il suo carattere controverso gli è costato un personaggio che il pubblico avrebbe amato senza ombra di dubbio. Parliamo di una vera e propria star di Instagram che vanta oltre 1 milione di followers ed è uno dei più famosi esperti di gossip in Italia.

Il re dei gossip ha detto no

Il personaggio di cui stiamo parlando, tra i più desiderati dagli spettatori del programma, che ha rifiutato l’ingresso al Grande Fratello è il re dei gossip Alessandro Rosica. Lui stesso ha dichiarato sul suo profilo Instagram che finché alla conduzione della casa più spiata di Italia “c’è Alfonso e compagnia bella” la sua risposta alla partecipazione del programma sarà sempre “no”.

Aggiungendo anche che “sarebbe stato bello fare il GF quando era tutto vero e pulito in modo da mettermi a nudo e far capire chi sono”. Alessandro rosica poi, sempre nello stessa story precisa: “In Italia meno teatrini fai meglio è”. Con l’amaro in bocca conclude dicendo: “Sono uno che ama fare sempre esperienze nuove chissà forse un giorno” lasciando intendere che la sua voglia di partecipare al Grande Fratello è tanta e che prima o poi potrebbe accontentare il suo desiderio e, allo stesso tempo, i suoi follower prendendo parte alla trasmissione.

Quali saranno le conseguenze di questo rifiuto per il GF?

La produzione dovrà rivedere i suoi piani e cercare nuovi nomi per completare il cast. E il pubblico, intanto, è sempre più curioso di scoprire quali saranno le prossime mosse. Per ora, secondo Giuseppe Candela il giornalista di Dagospia, è già certo l’arrivo di ben quattro nuovi concorrenti scelti da Alfonso Signorini.

Mancherebbe solo la firma definitiva per confermare la partecipazione di questi nuovi protagonisti. Tra le novità più interessanti, spiccano due volti noti di Temptation Island 2024: un’ulteriore conferma del legame sempre più stretto tra i due reality show. Dopo il successo di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, anche quest’anno alcuni protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia si preparano a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia.