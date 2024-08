Oriana Marzoli, gravissima denuncia per stalking: ingaggiate persone per controllare gli orari di casa | Un inferno

Oriana Marzoli, gravissima denuncia per stalking: ingaggiate persone per controllare gli orari di casa, è stato un inferno.

Sui social network vengono diffusi di frequente dei post denuncia che hanno per protagonisti i personaggi del mondo dello spettacolo.

Un post da poco condiviso sulla pagina Instagram dell’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha attirato l’attenzione dei fan del Grande Fratello.

Il messaggio postato si riferisce a quanto accaduto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Secondo quanto condiviso da Marzano, per uno dei due ex fidanzati è arrivata una denuncia pubblica per stalking. Ma di che cosa si tratta?

Il post su Instagram e la denuncia sul web per stalking: cosa è accaduto tra Oriana Daniele?

Una delle storie più seguite della settima stagione di Grande Fratello Vip è stata quella di Oriana Marzoli e di Daniele Dal Moro. La storia d’amore tra i due è stata passionale quanto tormentata, fino a maggio dello scorso anno. La notizia della rottura tra i due è stata diffusa dalla conduttrice Daniela Aranguiz nel programma Seguimi. In tale occasione era emerso come Oriana avesse una relazione con un partecipante di nazionalità argentina, il trentaquattrenne Facundo Gonzalez. Adesso, a distanza di oltre un anno, sembra che sia Oriana sia Daniele siano andati avanti con le loro vite.

Oriana Marzoli, nata a Caracas, in Venezuela nel 1992, è entrata a far parte del mondo dei reality show. Famosa per aver partecipato nel 2012 alla versione spagnola di Uomini e Donne, Mujeres y Hombres, Oriana ha conosciuto qui Tony Spina, il ragazzo di origini italiane con il quale si fidanzerà. Nel 2014 Oriana partecipa a Survivors, versione spagnola de L’Isola dei Famosi. In Italia, la donna è famosa per la partecipazione a Grande Fratello Vip. Qui conosce Daniele Dal Moro. Nato nel 1990 a Verona, è il figlio del deputato PD Gian Pietro Dal Moro. Dal Moro ha partecipato a Uomini e Donne e poi al Grande Fratello 16. Nel 2020 torna a Uomini e Donne, però stavolta come tronista. A Grande Fratello Vip, Daniele conosce Oriana e la loro storia d’amore diventa la più seguita del momento, fino alla rottura. Adesso sembra che entrambi stiano andando avanti con le loro vite, soprattutto Oriana. Ma alcuni episodi del loro passato continuano a suscitare l’attenzione del gossip.

Deianira Marzano e il post su Instagram riguardante Daniele e Oriana

Nella puntata di Gente di Marte, Radio Marte, la speaker specializzata nel gossip Deianira Marzano ha parlato di Oriana Marzoli, ufficializzando la relazione tra la ex concorrente di Grande Fratello Vip e Facundo Gonzalez. Come rivelato da Amedeo Venza, Oriana ha fatto sapere ai suoi fan che l’hashtag “giusto” non è più #Oriele (riferito alla storia con Daniele Dal Moro), bensì #Marzolez dall’unione dei cognomi Marzoli e Gonzalez.

La stessa Deianira, sul profilo Instagram @deianiramarzanoorfficial, ha adesso diffuso un post in cui si legge che Daniele è stato perseguitato dalle fans di Oriana per oltre un anno. La fonte che si rivolge a Deianira e al web spiega che le fans di Oriana, ringraziate dalla stessa Oriana per quanto hanno fatto, seguivano Daniele sotto casa, sapevano quando usciva e quando tornava, stalkerizzavano gli amici e le fidanzate degli amici. La fonte conclude che Daniele è stato fortunato a liberarsi da quelle persone.