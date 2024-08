Alessia Marcuzzi, dopo la caduta drammatica deve espatriare: con la speranza che si possa rialzare | Potrebbe essere la fine

Una rovinosa caduta per Alessia Marcuzzi che ora è costretta a levare le tende. Tanti sperano in una ripresa ma la fine è in agguato.

Una delle conduttrici italiane più apprezzate e seguite di sempre è Alessia Marcuzzi, che con la sua spontaneità, ilarità e professionalità è stata in grado di conquistare molti telespettatori nel corso della sua lunga carriera. Tuttavia, anche per lei sembra che sia arrivata la fine e adesso deve mollare tutto sperando che non sia un epilogo definitivo.

Dopo la tragica caduta, Alessia è costretta a lasciare il piccolo schermo per evitare di peggiorare la sua situazione ma in molti sperano in un suo ritorno. Di recente, la Marcuzzi è tornata in tv dopo diversi anni di assenza per motivi personali e familiari e aveva deciso di ripartire con un programma ideato da lei stessa.

Stiamo parlando di Boomerissima, una trasmissione dove le due generazioni più lontane tra loro (boomer e millenial) si danno battaglia a colpi di canzoni, giochi e quiz a tema musicale. Un programma che ha conquistato l’attenzione di molti e per questo motivo la Rai ne ha mandato in onda ben due stagioni.

Nonostante il grande ritorno nel piccolo schermo e il nuovo programma, pare proprio che la Marcuzzi sia costretta a dire addio a tutti e a tutto a causa di una rovinosa caduta che le potrebbe costare la carriera. I suoi fan sperano in un suo ritorno 2.0 altrettanto grande ma per il momento le speranze sono poche.

Addio Alessia Marcuzzi

Sembra che Alessia Marcuzzi sarà costretta a dire addio per sempre al suo programma da lei stessa ideato e i suoi fan dovranno salutarla di nuovo (sperando che non duri per sempre). Lo share di Boomerissima è sempre rimasto intorno al 7% ma durante la seconda stagione è sceso al 5%. Questo dato ha fatto prendere una drastica decisione ai dirigenti dello show.

La diminuzione dell’interesse pubblico ha spinto i produttori a vendere il programma ad un altro paese e così dobbiamo dire addio definitivamente sia Boomerissima che alla Marcuzzi. La trasmissione migra altrove e Alessia deve salutare la sua creazione e tutte le persone che hanno collaborato per realizzarla.

Boomerissima, dove si trasferisce

Adesso lo show ideato da Alessia farà le valigie per trasferirsi nel paese che lo ha comprato. Stiamo parlando della Polonia e a condurlo sarà una famosa attrice, presentatrice e cantante del luogo, ovvero Barbara Kurdej-Szatan. Il format resterà praticamente lo stesso ma cambierà il nome del programma che da Boomerissima diventerà Cudowne Lata (Anni Meravigliosi).

Il nuovo titolo polacco rimanda al nome del programma Rai al quale la Marcuzzi si era ispirata, vale a dire I Migliori Anni condotto da Carlo Conti. Banijay Entertainment ha quindi permesso la vendita tra Banijay Italia e Banijay Polonia e adesso la nuova stagione della versione polacca di Boomerissima sbarcherà su TVP2 dal prossimo settembre.