Papa Francesco, si è innamorato della bellezza italiana: pare abbia perso la testa per lei | Visti insieme per Roma

Sua Santità ha occhi solo per lei adesso e non riesce più a nasconderlo. Infatti sono stati beccati insieme per le vie di Roma.

Papa Francesco è noto per essere sempre stato una figura ecclesiastica un po’ fuori dagli schemi ma nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere Sua Santità invaghito di una bellezza 100% Made in Italy. Sembra proprio che la massima autorità della Chiesa abbia perso la testa per una lei a dir poco desiderata da altri partiti.

La passione e il coinvolgimento di Papa Francesco sono così ai massimi livelli che Sua Santità non è riuscito a nascondere più le sue emozioni. Diverse volte, infatti, entrambi sono stati avvistati insieme per le vie di Roma e le persone si sono dette scioccate a tale visione. Un amore durato per anni ma che poi è stato interrotto bruscamente.

Adesso il Papa è costretto a dirle addio per sempre ma lo fa per una giusta causa, come ci si poteva aspettare da Sua Santità. La ‘lei’ in questione che ha rubato il cuore di Papa Francesco non è certamente una donna ma un’auto che ha scritto parte della storia delle quattro ruote italiane. Stiamo parlando della Fiat 500 L destinata proprio a Sua Santità.

Questo modello non è in allestimento Lounge come tutte le Fiat 500 L in vendita ma è stata allestita nel 2015 esclusivamente per Papa Francesco in occasione di una sua visita a New York. Lo scopo era quello di far spostare il Papa per la Grande Mela in totale comodità e in modo del tutto indiscreto.

Non chiamatela Papamobile

Questa Fiat 500 L non va chiamata Papamobile perché non presenta il tipico optional dei modelli precedenti, ovvero la cabina trasparente posizionata posteriormente con l’obiettivo di far vedere Sua Santità anche dall’esterno. Inoltre questa Fiat 500 L non è nemmeno del classico colore bianco ma è grigio scuro.

Nel 2016, l’auto è stata messa in vendita all’asta di beneficenza organizzata dall’Arcidiocesi di New York ed è stata acquistata per 300.000 dollari da Miles Nadal. Quest’ultimo è un collezionista di auto e ha deciso di rivendere la 500 L tramite la casa d’aste Rm Sotheby’s che si occupa anche della collezione di vetture di cui l’ex macchina del Papa fa parte.

Una collezione da mille e una notte

La collezione in questione si chiama Dare to Dream e comprende auto altamente di lusso come, ad esempio, le Big 5: le Ferrari più esclusive e richieste dagli acquirenti. Il ricavato delle vendite è destinato alla Fondazione che promuovere l’imprenditoria dei giovani. La Fiat 500 L di Sua Santità ha solo 773 km accumulati e la stima fatta da Rm Sotheby’s è pari a 100.000 dollari circa.

Una cifra piuttosto bassa rispetto al prezzo di partenza ma comunque un ottimo affare. I potenziali acquirenti sono attratti più dall’ex possessore del mezzo che dalla sua potenza in sé o dal suo prestigio. D’altronde, chi può dire di guidare l’auto che ha scarrozzato Sua Santità in giro per il mondo?