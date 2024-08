Netflix, il film che devi vedere stasera: non capirai se è un horror o una commedia ma non hai mai visto nulla del genere

Non sai cosa guardare su Netflix? Fermati: abbiamo il film per te! È una pellicola assurda: non capirai se è un horror o una commedia.

Se stasera sei a casa e non sai cosa fare, c’è un film su Netflix che non puoi proprio perderti. Le atmosfere sognanti si mischiano a quelle più cupe per creare una storia unica, mai vista prima.

Questo film è un gioiellino che ha riscosso molto successo non appena uscito e ancora oggi attira molti spettatori. Chi lo ha già visto non perde occasione di rivederlo per cogliere qualche spunto che si era perso.

Difficile inquadrare la pellicola in un solo genere: il film passa da punte horror a momenti più vicini alla commedia, destabilizzando lo spettatore e lasciandolo con mille domande irrisolte.

Al centro di tutto c’è lei, una casa che attraversa le epoche e vede srotolarsi storie più o meno drammatiche di fronte ai suoi “occhi”. Scommettiamo che ti abbiamo già convinto a dargli una possibilità, ma continua a leggere: ora viene il bello.

Trama

Più che di trama è più corretto parlare di trame, visto che il film è diviso in tre parti e ognuna narra una storia diversa. La prima, ambientata nell’Ottocento, vede al centro degli eventi una famiglia povera che, all’improvviso, riceve una sorpresa meravigliosa: un uomo misterioso si offre di costruire alla famiglia una casa tutta per loro, gratuitamente. Nella seconda storia, ambientata invece nel presente, un topo antropomorfo ha il compito di ristrutturare la casa (la stessa) prima che venga venduta, ma deve scontrarsi con una coppia di anziani interessati fin troppo all’acquisto, almeno apparentemente.

Infine, con la terza storia ci troviamo in un futuro imprecisato nel quale il mondo è stato colpito da un’inondazione apocalittica. Tra le poche strutture che sono sopravvissute all’evento c’è proprio la nostra “amata” casa, la quale è amministrata da una gatta antropomorfa e dove vivono diversi inquilini in affitto. Ma ora basta: non vogliamo svelarti di più per non farti perdere il gusto di vedere questo gioiellino.

Non perderti questo film su Netflix

Se ti abbiamo convinto, allora accomodati sul divano, prendi il telecomando e vai su Netflix per guardare The House. Il film, in stop motion, è uscito nel 2022 e ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Affascinante ma al contempo disturbante, questa pellicola in tre atti è una fiaba horror da non perdere che vi farà ripensare a ciò che avete visto per diversi giorni.

Leit motiv del film è la fuga, intesa in ogni possibile significato, mentre la casa rimane sempre un punto fermo, un rifugio che però non sempre protegge i suoi inquilini. Prodotta da Charlotte Bavasso e Christopher O’ Reilly e scritta da Enda Walsh, questa pellicola è un piccolo tesoro che gli amanti del genere non possono perdere. Ma ora bando alle ciance e gustati questo film. Non te ne pentirai!