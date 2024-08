Beatrice Luzzi, insieme a e Giuseppe Garibaldi protagonisti in un nuovo reality: ecco dove li vedremo a settembre | Riusciranno a non litigare?

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi protagonisti in un nuovo reality: ecco dove li vedremo a settembre ma riusciranno a non litigare?

Riusciranno a non discutere? Questa è la domanda che sempre più appassionati di gossip si stanno ponendo in queste ore dopo che si è diffusa una notizia relativa a Beatrice Luzzi e a Giuseppe Garibaldi.

I due ex concorrenti del Grande Fratello, molto amati dal pubblico, si sono contraddistinti per un legame particolare fatto di momenti belli ma anche di litigi.

In queste ore è stato annunciato che Luzzi e Garibaldi prenderanno insieme parte a un programma in onda il prossimo settembre.

Ma quale trasmissione vedrà protagonista l’insolita coppia? Ora vi sveleremo qualche dettaglio.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme nella trasmissione televisiva: riusciranno a non discutere?

Il Grande Fratello, il programma televisivo italiano di genere reality in onda su Mediaset dal 14 settembre 2000, è arrivato alla diciassettesima edizione. Tra i concorrenti di una delle Case più famose della tv, quest’anno personaggi molto amati sono stati Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Concorrente al Grande Fratello 17 su Canale 5 e nelle ultime settimane ospite a Pomeriggio Cinque sempre su Canale 5, Beatrice Luzzi nell’ultimo anno è stata una presenza costante del mondo Mediaset. Molto seguita sui social, Beatrice conta un numero elevato di followers. Nata a Roma il 14 novembre 1970, Luzzi si è diplomata al liceo classico “Terenzio Mamiani” di Roma. Appassionata di recitazione, è riuscita a conciliare l’attività teatrale con lo studio universitario laureandosi in scienze politiche alla Sapienza. Dopo essere arrivata seconda all’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi sarebbe pronta a partecipare a uno dei programmi più amati insieme a Giuseppe Garibaldi.

Giuseppe Garibaldi nasce a Reggio Calabria nel gennaio 1993. Dopo le esperienze al Nord Italia, Garibaldi torna a vivere in Calabria. Nel settembre dello scorso anno Garibaldi è entrato come concorrente nella casa del “Grande Fratello” nella categoria dei “Nip” (personaggio non famoso). Sia Garibaldi sia Luzzi si sono distinti per il loro legame particolare. Ora i due concorrenti dovrebbero prendere parte a un programma insieme.

Il programma vedrà Luzzi e Garibaldi sulla Rai: a Pechino Express arriveranno anche loro

Gli scontri tra Beatrice Luzzi e i concorrenti del Grande Fratello hanno attirato durante i mesi l’attenzione del gossip. Ora i due concorrenti dovrebbero prendere parte insieme alla nuova edizione di Pechino Express, il programma televisivo della Rai ora in onda su Sky.

A renderlo noto è il sito di Libero. I due ex gieffini potrebbero formare una coppia e dunque partecipare insieme al reality show. La loro storia d’amore sbocciata all’interno della Casa del Grande Fratello aveva fatto molto discutere dentro e fuori dal reality. Come andrà avanti il loro legame nell’edizione di Pechino Express?