Amazon verso la chiusura, la decisione di Jeff Bezos dopo le ingenti perdite di denaro: cambierà per sempre | Il motivo è serissimo

Amazon verso la chiusura, la decisione di Jeff Bezos dopo le ingenti perdite di denaro: cambierà per sempre e il motivo è serissimo.

E se Amazon, l‘azienda multinazionale di commercio elettronico statunitense nonché la più grande Internet company al mondo, chiudesse i battenti? Come cambierebbe il commercio per milioni di persone in tutto il mondo?

In questi giorni è stata diffusa una notizia che ha attirato l’attenzione degli utenti del web.

Secondo quanto emerso, Jeff Bezos, imprenditore e ingegnere statunitense e fondatore, proprietario e presidente del gruppo Amazon, avrebbe comunicato di aver preso una decisione molto importante per il futuro dell’azienda.

Ma quale è questa decisione? Nelle righe successive, faremo luce su quanto è emerso.

La decisione di Jeff Bezos potrebbe rivoluzionare l’azienda Amazon: ecco che cosa cambierà

Jeffrey Preston Bezos, nato ad Albuquerque nel gennaio del 1964, è il fondatore della più grande società di commercio elettronico al mondo: Amazon. Bezos è anche il fondatore e amministratore delegato di Blue Origin, società attiva nei voli spaziali, e il proprietario del Washington Post. Nel 1994 Bezos, dopo aver lasciato il lavoro, fonda nel garage di casa sua a Seattle, Cadabra.com. L’azienda, subito ribattezzata Amazon.com dal nome del Rio delle Amazzoni, inizia la sua attività nel luglio 1995 come libreria online. Nel giro di pochi anni Amazon ha ampliato il catalogo, offrendo oggi qualsiasi genere di articolo con un catalogo di oltre 500 milioni di articoli distinti in vendita sulle 13 piattaforme attive nel mondo.

Amazon possiede anche Alexa, A9.com, IMDb, Twitch, ComiXology e Goodreads. Ed è proprio relativamente a Twitch che è stata diffusa una notizia importante. La decisione di Jeff Bezos potrebbe modificare completamente questa piattaforma.

La piattaforma Twitch potrebbe cambiare: ecco quale è la decisione di Jeff Bezos

Twitch, la piattaforma di streaming in diretta di proprietà di Amazon.com lanciata nel giugno del 2011 come spin-off della piattaforma analoga Justin.tv, è una piattaforma dedicata ai videogiochi. Incentrata ancora oggi sui videogiochi, la piattaforma è leader nelle trasmissioni di eventi e competizioni e-sportive. I contenuti possono essere visti sia in diretta sia in differita. Nel 2018 Twitch contava 15 milioni di utenti attivi al giorno e circa un milione di utenti online a qualsiasi ora.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Twitch possa essere vicino alla sua fine. Fonti autorevoli, tra cui il Wall Street Journal, hanno evidenziato che Twitch sta continuando a registrare importanti perdite finanziarie. La notizia riguardante Amazon si sta diffondendo rapidamente. Amazon ha ridotto il personale di oltre 500 unità per riuscire a contenere i costi. Le decisioni di Bezos dovrebbero essere volte a rendere Twitch più competitiva e rilevante nel mercato dello streaming.